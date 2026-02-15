Quién era Jesse Van Rootselaar, sospechosa de uno de los tiroteos más mortíferos en Canadá

Canadá sigue tratando de asimilar una de los peores tiroteos de su historia. Tras el ataque armado en la remota comunidad de Tumbler Ridge, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ha puesto nombre y rostro a la responsable: Jesse Van Rootselaar, una joven de 18 años que, antes de quitarse la vida en la escuela secundaria local, terminó con la vida de ocho personas, incluidos miembros de su propia familia.

Aunque los investigadores aún no tienen un motivo claro, el perfil de Jesse revela una vida marcada por crisis personales y un entorno que ya había alertado a las autoridades en varias ocasiones.

Sospechosa de tiroteo en Canadá con problemas mentales

Jesse no era una desconocida para la policía. El comisario Dwayne McDonald confirmó que los agentes habían visitado la casa de la joven múltiples veces en los últimos años debido a graves preocupaciones por su salud mental. De hecho, Jesse fue detenida en más de una ocasión para ser evaluada por especialistas tras mostrar conductas de autolesión.

A pesar de que en una de esas intervenciones se confiscaron armas de la vivienda, estas fueron devueltas meses después cuando el propietario legal las reclamó, una decisión que hoy genera intensos cuestionamientos.

New photos of transgender Canadian school shooter Jesse Van Rootselaar who murdered 8 people in Tumbler Ridge, BC pic.twitter.com/p8glvCmSNX — Breaking911 (@Breaking911) February 12, 2026

Su transición y vida escolar

Sobre su identidad, las autoridades detallaron que Jesse nació biológicamente como hombre, pero hace seis años comenzó su transición para identificarse como mujer. La policía decidió identificarla en sus reportes tal como ella lo hacía en sus redes sociales y en público.

Aunque se especuló sobre posibles motivos, la policía aclaró que no hay evidencia de que Jesse sufriera acoso escolar relacionado con su transición. Lo que sí se sabe es que había abandonado la escuela secundaria Tumbler Ridge hace cuatro años y, desde entonces, no asistía a ningún centro educativo.

Antes del tiroteo, Jesse asesinó a su familia

Antes de desatar el caos en la escuela, Jesse cometió sus primeros crímenes en la intimidad de su hogar. Según las investigaciones, asesinó a su madre, de 39 años, y a su hermanastro, de apenas 11 años.

Fue una pariente pequeña quien logró escapar de la vivienda para avisar a los vecinos, quienes finalmente dieron la voz de alarma a la policía. Sin embargo, para ese momento, Jesse ya se dirigía hacia el plantel escolar con un arma larga y una pistola modificada.

Trans school shooter Jesse Van Rootselaar made Roblox game enacting mass slaughter at a mall https://t.co/I5uqijhVzf pic.twitter.com/oJBnQcNezv — New York Post (@nypost) February 13, 2026

El ataque en la escuela y su final

Al llegar a su antigua escuela, la joven abrió fuego de manera indiscriminada. Entre las víctimas se encuentran una maestra y cinco estudiantes de entre 12 y 13 años. Cuando la policía llegó al lugar, apenas dos minutos después del reporte, Jesse se quitó la vida.

Los agentes se encontraron con una escena devastadora y disparos activos que incluso impactaron cerca de ellos antes de hallar el cuerpo de la sospechosa.