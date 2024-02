¡Sin tlayudas no! Por falta de agua en Oaxaca escasea el maíz y sube el precio de la tortilla

Oaxaca es uno de los estados que ha brindado al mundo una enorme variedad de sabores; su gastronomía es ancestral y reconocida por sus mezclas creativas; las tlayudas son un claro ejemplo de ello. Sin embargo la falta de agua en la entidad ya ha causado que las mujeres que elaboran y comercializan estas tortillas, padezcan para su producción.

Carolina Olga vendedora de tlayudas en Oaxaca relata a Fuerza Informativa Azteca cuál es la situación por la que están atravesando las mujeres que se dedican a la producción de estas tortillas en la entidad.

En primer lugar señaló que el el maíz está escaso. “No hay agua y si no hay agua pues no hay cosecha, está escaso, nos dura dos o tres días para que no los lleven y subió el agua, estaba 150 ahorita ya está en 200, cómo vamos a estar con nuestro negocio, no hay agua”, se lamenta.

Carolina, comenta que debido a esta situación las ventas de tortillas tlayudas están a la baja y es que al incrementar el costo de insumos, entre ellos el agua, las personas compran menos.

“Las ventas están bajas, hay días que nos va bien, hay días que nos va mal, ahí estamos, no nos rendimos, a eso venimos a vender”, agrega conmovida.

Don Pedro Adrián, es campesino y también narra la situación que viven, dice que en menos de tres meses ha subido el precio de las tortillas y que en el 2023 la cosecha no fue la esperada”.

“Subió mucho, esta nomás nos costaba como 20 pesos y ahora es a 50, más caro, pero ni modo tenemos que comer porque si no comemos no vivimos hay que comprarlo aunque cuesten... en este tiempo no llovió ni sacamos ni una mazorca de la parcela que sembramos, todo se perdió, no hubo nada porque no hubo agua, entonces ahorita, todo está subiendo”, refiere.

Con base en datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, Oaxaca mantuvo el mismo precio del kilogramo de tortilla de maíz desde el inicio de enero y hasta el final con un costo de 22.67 pesos.

¿Qué son las tlayudas?

Las tlayudas con un platillo platillo muy completo, versátil y balanceado además de ser una fuente de historia e identidad mexicana. Es una enorme tortilla de maíz, de unos 30 centímetros de diámetro, la cual se dora sobre un comal y en ella se colocan diversos ingredientes que dan un deleite al paladar.

En México, no hay lugar mejor y más tradicional para comer una tlayuda, que el mercado Benito Juárez de Oaxaca. Ahí encontrarás una variedad de puestos que te ofrecen todas las creaciones inimaginables de este platillo.

Tlayuda es una palabra náhuatl tlao-li que significa maíz desgranado, complementado con el sufijo uda, que denota abundancia.

La tlayuda es esa tortilla enorme, casi tostada, cubierta de frijoles negros, tasajo o carne seca enchilada, chorizo, quesillo, cecina y aguacate. Pero puedes encontrar propuestas con chapulines y escamoles, incluso mariscos.

Su producción es realizada por mujeres rurales, de la región San Antonio de la Cal, Oaxaca, ellas son las encargadas de preparar las tlayudas y llevarlas a la ciudad para venderlas.

Oaxaca es el estado que ha dado a México la tlayuda y son producidas principalmente en comunidades indígenas zapotecas.

La Tlayuda, además de tener un sabor excepcional, es el alimento perfecto para quedar satisfecho a la primera y es, desde el 2010, parte de los platillos oaxaqueños que fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco y recientemente, reconocida como el platillo favorito de toda América Latina.