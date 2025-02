Toluca, un destino que sorprende con cada rincón con su historia, cultura y gastronomía

Es conocida como Toluca “la bella”, ciudad donde historia y sabor se encuentran. El Nevado de Toluca parece custodiar la ciudad; es un atractivo más de la capital del Estado de México (Edomex).

“Es la tercer vez que venimos y volveríamos a venir”, comenta uno delos turistas que visita el lugar.

Los Portales en el Centro Histórico son los más grandes de México con 120 arcos, son más de 20 museos, parte de su cultura, convirtiéndola en la tercera ciudad con más museos en el país.

Belleza adicional es el Cosmovitral del Jardín Botánico que se encuentra justo en el primer cuadro de Toluca y que es considerado el más grande del Mundo, de más de 3 mil metros cuadrados, dentro de este edificio hay un sin fin de plantas de ornato de diferentes partes del planeta.

Gastronomía única, la de Toluca

Y qué decir de la gastronomía; el chorizo toluqueño es –dicen- el mejor; las tortas del centro también son una parada obligatoria, pan crujiente, rellenos abundantes guisados y un sabor que te hará volver.

“Venir a Toluca y no probar las tortas es como ir a Acapulco y no meterte al mar”, indicó otra turista. “Lo que es el chorizo es particular de aquí de Toluca y pues no dejen de pedir las tortas tradicionales de chorizo”, relata el comerciante.

El parque de la Ciencia Fundadores es un oasis urbano con más de 7 mil metros cuadrados de áreas verdes.

Así es como Toluca es un destino que sorprende con cada rincón, historia, cultura, gastronomía y naturaleza.