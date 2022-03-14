Tom Brady regresa del retiro y vuelve para su temporada 23

Tom Brady sorprendió a todos anunciando su regreso a los campos de fútbol americano, por medio de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el mariscal de campo, anunció la cancelación de su retiro, expresando que regresaría al campo para su temporada número 23, la cual jugará con los Bucaneros de Tampa Bay.

“En estos últimos dos meses, me he dado cuenta de que mi lugar todavía está en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento, pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos hicieron esto posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes LFG”, mencionó Tom Brady.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm — Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022

Tom Brady había anunciado su retiro

El 1 de febrero, Tom Brady se despidió de la NFL después de 22 temporadas, decisión que conmocionó a todos los aficionados por tratarse de uno de los mariscales de campo más importantes de la liga.

¿Quién es Tom Brady y por qué se considera una leyenda?

Tom Brady es un jugador profesional de fútbol americano, que juega en la posición de quarterback, Brady inició su carrera con los Patriotas de Nueva Inglaterra (New England Patriots) y actualmente forma parte de los Bucaneros de Tampa Bay.

A sus 44 años, Tom Brady ha sido siete veces ganador del Super Bowl, convirtiéndolo en el único jugador en tener más Super Bowl ganados, participó en 10 juegos por el trofeo de Vince Lombardi. Además fue 15 veces Pro Bowl, otro récord de la NFL; terminó la temporada 2021 como el pasador número uno en yardas con 5.316 y con más anotaciones, 43 y cerró su participación en playoffs con 86 pases de anotación en su carrera, otra marca de la liga.

El legado de Tom Brady es imposible de borrar en el fútbol americano, convirtiéndose en el único jugador en ganar siete Super Bowl, considerado por muchos como el mejor quarterback de todos los tiempos.