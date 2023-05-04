Muere la velocista olímpica Tori Bowie, tenía 32 años

Tori Bowie, excampeona mundial estadunidense de 100 metros, muere a los 32 años de edad.

En un comunicado de este miércoles 3 de mayo de 2023, de parte de la empresa que gestionaba su carrera, se informó que la excampeona mundial de 100 metros, Tori Bowie falleció a los 32 años.

La estadunidense se proclamó campeona del mundo en el año 2017, además de que ganó tres medallas olímpicas en los Juegos de Río de Janeiro en el año 2016.

“We’re devasted to share the very sad news that Tori Bowie has passed away. We’ve lost a client, dear friend, daughter and sister. Tori was a champion…a beacon of light that shined so bright! We’re truly heartbroken and our prayers are with the family and friends. pic.twitter.com/ES83SjM7u4 — Icon Management Inc. (@iconmanagement) May 3, 2023

En una publicación a través de Twitter, Icon Management publicó: "Estamos devastados al compartir la muy triste noticia del fallecimiento de Tori Bowie".

En un post en Instagram de la representante de Bowie y la compañía de Holland, Icon Management Inc, se señaló: "Estamos devastados [sic] al compartir la muy triste noticia de que Tori Bowie ha fallecido".

En la publicación sde agregó que: "Hemos perdido a una cliente, querida amiga, hija y hermana.Tori era una campeona... ¡un faro de luz que brillaba tanto!. Estamos verdaderamente desconsolados y nuestras oraciones estáncon la familia y amigos".

La velocista y saltadora de longitud estadunidense Tori Bowie, quien fue tres veces medallista olímpica y dos veces campeona del mundo de atletismo, falleció, según informó su agente, Kimberly Holland quien le dijo a la CNN que Bowie fue encontrada muerta en su casa de Florida y que aún se desconoce la causa de su muerte.

¿Qué logros obtuvo Tori Bowie?

Tori Bowie ganó tres medallas en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Su primer oro fue en el relevo 4x100 metros, una medalla de plata en los 100 metros y una bronce en los 200 metros.

Por otra parte, en los campeonatos del mundo del año 2017, Tori Bowie ganó el oro tanto en los 100 metros como en los 4x100 metros. Además, Bowie fue tres veces All-American en la Universidad del Sur de Misisipi.

Respecto su última competición oficial fue en junio del año 2022. Su última aparición en el escenario mundial fue en el año de 2019 en los campeonatos del mundo de Doha en Qatar, cuando terminó cuarta en salto de longitud.

Brittney Reese, estrella estadunidense del salto de longitud y nativa de Mississippi Brittney, publicó en Twitter: "Estoy tan desconsolada por esto... Has hecho que muchos de nosotros estemos orgullosos, gracias por representar a nuestro estado de Mississippi como lo hiciste ... RIP !".