Tormenta invernal “Landon” deja 3 muertos en Estados Unidos

Al menos tres muertos y más de 100 millones de personas amenazadas o ya padeciendo por mal clima de la tormenta invernal “Landon” en 25 estados de Estados Unidos, durante una semana marcada por dos nevadas.

Además, al menos cinco mil vuelos fueron cancelados en las últimas 48 horas y miles de residentes se quedaron sin energía eléctrica debido a la tormenta invernal "Landon" que también provocó el cierre de escuelas.

Las advertencias por la tormenta invernal se extendieron para una amplia franja de Estados Unidos, que abarcó desde Texas hasta el Medio Oeste y Nueva Inglaterra hasta el viernes por la mañana, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

"Las regiones antes impactadas por la nieve y el hielo de esta tormenta invernal experimentarán temperaturas bajo congelación durante el fin de semana, lo cual puede prolongar las condiciones invernales peligrosas, trastornando los viajes", informó el Servicio Meteorológico Nacional.

En Toledo, Ohio, los residentes usaron quitanieves para quitar la nieve espesa de las entradas de sus casas, mientras que las familias paseaban en trineo en los parques locales para aprovechar al máximo la nieve.

Vuelos cancelados por nevada en Estados Unidos

La tomenta invernal "Landon" también afectó en los viajes aéreos, ya que más de cinco mil vuelos estadounidenses fueron cancelados para el mediodía, informó Flightaware.com. Tan solo en Dallas, se cancelaron unos dos mil vuelos.

Los estados más afectados por la tormenta invernal “Landon” son Texas, Arkansas , Kentucky y Tennessee donde se acumuló más de media pulgada de hielo la mañana de este viernes, generando cortes de energía, daños a los árboles y condiciones de viaje peligrosas, advirtió el servicio meteorológico.

Las temperaturas máximas en muchos lugares de las llanuras y el valle de Mississippi estarán entre 20 y 40 grados por debajo del promedio durante los próximos días, dijo el meteorológico.

El meteorológico local mantiene la advertencia por el mal clima, así que en más de la mitad de Estados Unidos se espera un fin de semana con temperaturas gélidas.

