VIDEO: ¡En pleno Día de las Madres 2026! Mujer roba pastel tras engañar a empleada en Acapulco; la apodan “Lady Miserable”

¡Se salió con la suya! El video de una mujer robando un pastel en Acapulco se viralizó en redes sociales, al mostrar cómo aprovecho el descuido de una empleada para escapar con el botín; se le apoda como "Lady Miserable".

El video se viralizó el pasado 10 de mayo 2026, en plenas celebraciones el Día de las Madres 2026.

Así fue como "Lady Miserable" se robó el pastel en Acapulco

Los primeros reportes indican que la mujer, hoy conocida como "Lady Miserable", entró a la pastelería, preguntó por uno de los pasteles que ofrecía el negocio y pidió que se lo mostraran, para poder tomar una decisión.

Al ver el pastel, la mujer informó que se llevaría este postre. Al recibir una respuesta positiva la empleada de la pastelería en Acapulco, dejó el pastel sobre el mostrador y fue a buscar la tapa para proteger el pastel.

En el video se puede ver como la mujer, al ver que la empleada se iba, toma el pastel con sus dos manos y rápidamente sale del establecimiento, se sube a una camioneta negra y huye del lugar. Todo esto frente a la cajera, quien quedó completamente en shock.

Cuando la empleada regresa con la tapa del pastel, la cajera le da la notica y ella rápidamente intenta asomarse por encima del mostrador; sin embargo, la mujer ya había huido con el postre.

¿Qué pasó con la mujer que robó el pastel en Acapulco?

El video de la mujer robándose el pastel en Acapulco ha alcanzado más de un millón de likes y compartidos, provocando la indignación de miles de usuarios, apodándola como "Lady Miserable".

La indignación fue tanta que, con ayuda de la Inteligencia Artificial, lograron "revelar" el rostro de la mujer que robó la pastelería; un acto que calificaron de abusivo.

Hasta el momento, las autoridades del estado no han dado una declaración respecto al tema, por lo que se desconoce si han comenzado las investigaciones para dar con el paradero de esta mujer.