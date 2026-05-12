¿Robo o ataque directo? Disparan contra hombre en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Un hombre resultó lesionado en un brazo después de que lo atacaran con un arma de fuego en la colonia Jardines de la Paz, en Guadalajara. Además, la noche en la zona metropolitana de la capital de Jalisco reportó un incendio y al menos dos accidentes automovilísticos.

En la Avenida Ríos Nilo y Luis Alfaro y Piña, policías municipales llegaron a atender el reporte de un hombre lesionado. Paramédicos comenzaron a atenderlo y posteriormente lo trasladaron a un puesto de socorro ´para descartar heridas mayores.

Las autoridades encontraron un casquillo percutido en la escena del crimen, el cual quedó asegurado. El Ministerio Público ya inició la investigación correspondiente del hecho. Sólo han identificado a dos posibles atacantes, quienes vestían ropa negra y, al disparar, emprendieron la huida. Sobre el móvil, las autoridades aún deben aclarar si se trató de un ataque directo o un robo.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue atacado a balazos en la Col. Jardines de la Paz en Guadalajara, dos sujetos cometieron la agresión.



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Incendio en casa habitación de la colonia Independencia moviliza a bomberos

Un incendio en una casa habitación causó la movilización de cuerpos de emergencia. El siniestro sucedió en la calle Kilimanjaro al cruce con Monte Olivetti, en la colonia Independencia de Guadalajara.

Bomberos apagaron las llamas de los tres pisos de la vivienda. El área de la terraza fue la más afectada. Afortunadamente, no hubo lesionados, sólo un hombre fue atendido por paramédicos por inhalación de humo. Tres cachorros fueron rescatados y están fuera de peligro.

Oficiales de la policía municipal aseguraron el lugar y personal especializado investigará las causas del incendio y determinará si la residencia pudo tener algún daño estructural.

Accidente de pipa en Tlaquepaque: choque en la carretera libre a Zapotlanejo

En la carretera libre a Zapotlanejo, casi al cruce con la calle Libertad, en la colonia San Pedrito de Tlaquepaque, una pipa chocó contra un señalamiento y un bolardo de metal.

A la zona acudió la policía de Tlaquepaque, después de haber recibido un reporte de una supuesta volcadura, el cual resultó falso. Además, la pipa, que originalmente transporta gasolina, no estaba cargada.

🔴#IMPORTANTE | Pipa se sale del camino sobre la carretera Libre a Zapotlanejo y la calle Libertad en la Col. San Pedrito de Tlaquepaque, no hay lesionados.



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El conductor perdió el control de la pipa y, para evitar chocar contra un auto que esperaba el cambio del semáforo, maniobró y terminó por llevarse un bolardo. Segundos después, otro vehículo pesado alcanzó a impactar por la parte trasera a un auto sedán de color blanco. Por estos incidentes no hubo personas lesionadas.

Vuelca automóvil en el cruce de las avenidas Mariano Otero y Tepeyac

Un auto blanco compacto quedó destrozado tras volcar en la avenida Mariano Otero al cruce con la avenida Tepeyac, en la colonia Jardines del Ixtépete, en Zapopan.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo compacto volcó sobre los carriles laterales de la Avenida Mariano Otero en Zapopan; su conductor solo sufrió algunos golpes.



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Los primeros reportes indican que el vehículo circulaba por los carriles centrales de la avenida Mariano Otero hacia Periférico, pero al querer incorporarse a la lateral, chocó contra el camellón, por lo que perdió el control y terminó volcado en el sentido contrario.

Paramédicos atendieron al conductor del auto, quien sólo sufrió algunos golpes. La víctima decidió firmar su desistimiento médico y esperar el pase médico de su aseguradora.

