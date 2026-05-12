Alcalde morenista de Pachuca, Hidalgo, amenaza con despedir a empleados si no dan like a sus publicaciones

Un audio filtrado puso en evidencia al alcalde de Morena de Pachuca, Hidalgo, Jorge Reyes, quien obliga a los empleados de su administración a darle like y compartir sus publicaciones en redes sociales; ¿la consecuencia? el despido.

La grabación causó polémica, pues se escucha claramente cómo el político amenaza con despedir a los que no aporten interacciones a las publicaciones.

🚨No es broma, el alcalde morenista de Pachuca, Jorge Reyes, amenazó a funcionarios de su gobierno con despedirlos si no dan “like” y comparten sus publicaciones en redes sociales.



Jorge Reyes lo hizo a través de un mensaje de Whatsapp que fu difundido entre los trabajadores y… pic.twitter.com/mb1bKrIqSl — Irving (@IrvingPineda) May 12, 2026

Publican audio de alcalde de Pachuca

Todo comenzó cuando un audio, grabado presuntamente durante una reunión con personal de confianza, empezó a saltar de teléfono en teléfono entre los grupos de trabajadores municipales.

En la grabación se escucha al alcalde con un tono molesto, reclamando la falta de apoyo digital.

"Si no les interesa el trabajo, a nosotros tampoco": Así amenazó el alcalde de Pachuca a empleados

Reyes fue claro al señalar que, si los funcionarios no muestran entusiasmo por difundir su imagen y sus actividades, el gobierno municipal no tendrá interés en conservarlos.

"Yo les pido por semana tener una comprobación de su propia gente", se escucha en el audio, dejando entrever que habrá un sistema de fiscalización para revisar los perfiles de cada empleado.

La cuota obligatoria de compartidos

Según las propias palabras del morenista, si hay 200 personas nuevas en la administración, cada publicación debe tener, por lo menos, los 200 compartidos.

La cuota busca inflar el alcance de sus mensajes y simular que la interacción viene de la gente, cuando realmente viene del gobierno.

¿Qué dijo el alcalde de Morena sobre su audio filtrado?

A pesar de que el audio ya circula en medios y redes sociales, el presidente municipal de Pachuca no se ha pronunciado al respecto. No ha habido desmentidos ni aclaraciones sobre el contexto de sus palabras.

Por otro lado, tampoco ha habido ningún comunicado o aviso por parte del Ayuntamiento municipal ni de los trabajadores.

📲El alcalde de Pachuca, Jorge Reyes Hernández, amenazó con despedir a empleados municipales que no den “like” y comparten sus publicaciones en redes sociales.



El edil morenista lo hizo a través de una grabación de Whatsapp enviada entre funcionarios y que luego se filtró a… pic.twitter.com/4NiBHXmqhe — Irving (@IrvingPineda) May 12, 2026

Jorge Reyes exige "compromiso" a sus empleados

La supuesta exigencia de Jorge Reyes se basa en el argumento de que, al ser personal de confianza, deben tener un "compromiso total" con el proyecto. Sin embargo, esto no se puede considerar parte del trabajo y mucho menos se les puede puede amenazar y exigir a los empleados para conservar su trabajo.

Se espera que el alcalde dé explicaciones respecto al audio y aclare por qué es que se le amenaza a su equipo con algo así.