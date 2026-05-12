Alerta Amber: Desaparece en Nayarit la menor Imelda de la Cruz Romero y Mohamed Osman en Sonora

En el estado de Nayarit y Sonora desaparecieron dos menores de edad y ante el temor de que sean víctimas de algún delito, se activó la Alerta Amber para localizar a Imelda de la Cruz Romero y Mohamed Osman Ould- Khettab Meza.

La Fiscalía General de Nuevo León, en colaboración con la Fiscalía General de Nayarit, y la Fiscalía General de Sonora compartieron la ficha de búsqueda de los dos menores, para que la ciudadanía pueda aportar cualquier dato que ayude a su localización.

Ficha de Alerta Amber de Imelda de la Cruz Romero

La adolescente de 15 años fue vista por última vez en el municipio de El Nayar, en Nayarit el pasado 22 de abril de 2026, y desde ese día su familia reportó la desaparición y ha sido buscada.

La menor mide 1.6 metros de altura, pesa 50kg y no tiene señas particulares.

Cualquier dato sobre el paradero de esta joven puede reportarse al número 55 53 46 25 16.

📣 Se ACTIVA #AlertaAMBER en colaboración con el estado de Nayarit



🚨Solicitamos de su colaboración para localizar a la adolescente IMELDA DE LA CRUZ ROMERO



Con fundamento en el artículo 22 de los Lineamientos Generales de Operación del Programa Nacional Alerta AMBER México,… pic.twitter.com/38yOZYCaEo — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) May 12, 2026

Ficha de Alerta Amber de Mohamed Osman Ould- Khettab Meza

El menor de 5 años fue visto por última vez en la localidad de San Luis Río Colorado, en Sonora. Fue sustraído por su padre el 1 de mayo de 2026. Mohamed mide 1 metro de estatura, pesa 23 kg y no se reportan señas particulares.

Cualquier dato sobre el paradero de este pequeño puede reportarse al número 55 53 46 25 16.

🚨*SE ACTIVA ALERTA AMBER NACIONAL PARA BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN DEL MENOR MOHAMED OSMAN OULD-KHETTAB MEZA , de 05 años de edad; quien fue sustraído de su domicilio por su padre el 01 de mayo del 2026 en San Luis Río Colorado, Sonora.* 🚨



✨De antemano, muchas gracias por su… pic.twitter.com/z96Q95clCK — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 12, 2026

¿Cuáles son los requisitos para activar una Alerta Amber en Nuevo León y Sonora?

Las Fiscalías estatales recordaron que este programa ayuda en la difusión de fichas para la pronta localización de niñas, niños y adolescentes, que están en riesgo de sufrir un daño grave debido a su desaparición.

Para activar las fichas de búsqueda, la familia debe comunicarse al 01 800 0026 237 o al 55 53 46 25 16, después acudir al Ministerio Público para que inicien las investigaciones y posteriormente, presentarse en las instalaciones del Programa Estatal Alerta Amber en Nuevo León o Sonora.

Es necesario presentar una fotografía reciente del menor y proporcionar la mayor información sobre sus características físicas y las circunstancias de la desaparición. Al final, se firma la carta de consentimiento para la activación de la alerta.