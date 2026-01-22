Escándalo en Texas: Autopsia confirma homicidio de inmigrante detenido en centro de ICE

Lo que inicialmente fue reportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como una "emergencia médica", ha dado un giro total. Un médico forense determinó que la muerte de un inmigrante llamado Geraldo Lunas Campos, en el Campamento East Montana de El Paso, Texas, fue un homicidio.

El informe indica que el migrante cubano falleció por asfixia debido a la compresión de su cuello y torso mientras era sujetado físicamente por guardias en el centro de detención el pasado 3 de enero.

Las dos versiones: ¿Suicidio o uso de fuerza excesiva de ICE?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Lunas Campos intentó quitarse la vida y que los guardias intervinieron para salvarlo, encontrando una "resistencia violenta".

Sin embargo, un testigo clave contradice esta versión ante medios internacionales: afirma que el migrante estaba esposado mientras al menos cinco guardias lo inmovilizaban. Según este relato, uno de los vigilantes le rodeó el cuello con el brazo y apretó hasta dejarlo inconsciente.

Forense declara como homicidio la muerte del migrante

La autopsia reveló detalles que podrían contradecir la versión brindada por los agentes. El análisis del cuerpo de Lunas Campos reveló:



Hemorragias profundas en el cuello y lesiones en la cabeza.

Abrasiones en el pecho y las rodillas.

Evidencia de lesiones asociadas directamente con la sujeción física.

Aunque el término legal "homicidio" no siempre implica que hubo intención de matar, sí confirma que la muerte fue provocada por la acción directa de otras personas, lo que aumenta el escrutinio sobre el personal de la instalación.

Why lie for clicks?



Convicted child sex predator Geraldo Lunas Campos, a criminal illegal alien from Cuba, attempted to take his own life while he was detained at the Camp East Montana detention facility. The security staff immediately intervened to SAVE HIS LIFE.



Campos… https://t.co/nlXFeDfwtN — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 16, 2026

Hay más migrantes muertos en el mismo centro de detención

El fallecimiento de Lunas Campos no es un caso aislado, sino uno de tres muertes registradas en este centro en las últimas semanas.



Francisco Gaspar-Andrés (Guatemala): Falleció en diciembre tras complicaciones de salud

Víctor Manuel Díaz (Nicaragua): Encontrado sin vida el 14 de enero en lo que se presume fue un suicidio aún bajo investigación.

Esta situación ha provocado que organizaciones civiles y congresistas de Texas califiquen las condiciones del campamento como "peligrosas e inhumanas", exigiendo una revisión inmediata de los protocolos de higiene y seguridad.

Campamento East Montana, un centro de mil 200 millones de dólares

El Campamento East Montana es un complejo de tiendas de campaña operado por un contratista privado con un presupuesto multimillonario. Diseñado para ser el centro de detención más grande de Estados Unidos , ha sido blanco de críticas por parte de legisladores demócratas.