Tormenta tropical Ivo y lluvias intensas ponen en alerta a México

La tormenta tropical Ivo continúa desplazándose al suroeste de la península de Baja California y, aunque se debilitará gradualmente, seguirá generando efectos importantes en el clima nacional. Sus desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de chubascos y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur durante la noche y madrugada.

Lluvias para este domingo 10 de agosto de 2025

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes : Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. Intervalos de chubascos : Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California.

Las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Altas temperaturas continúan en el norte y sureste del país

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

En contraste, las madrugadas más frías, con temperaturas de 0 a 5 °C, se registrarán en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Ayer, se registraron #Temperaturas máximas superiores a 45 grados #Celsius, en regiones de #BajaCalifornia y #Sonora. En el gráfico, las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados ⬇️https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/7CBvJCJuce — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 9, 2025

Clima en Edomex y CDMX para este domingo 10 de agosto

Para la Ciudad de México y el Estado de México se esperan lluvias de puntuales a muy fuertes, con actividad eléctrica y posible caída de granizo. El ambiente será templado durante el día y fresco en la madrugada, con mínimas que en zonas serranas del Edomex podrían llegar a 5 °C.

Las autoridades pidieron mantenerse informados en canales oficiales, además recordaron que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Mientras que las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.