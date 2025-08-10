Diluvio en Ecatepec y el oriente de la CDMX: calles y transporte colapsan por inundaciones

Las intensas lluvias registradas la tarde de este viernes provocaron graves inundaciones en diversas zonas del municipio de Ecatepec, Estado de México, y en el oriente de la Ciudad de México, afectando tanto la movilidad vehicular como el servicio de transporte público.

En la zona de Ciudad Cuauhtémoc, vialidades como Avenida Nacional y calles como Avenida Cuauhtémoc, Herrería y Xóchitl en Chiconautla quedaron bajo agua debido al caudal que descendió desde las zonas altas al norte del municipio.

Operativo Tormenta en acción en Ecatepec

De acuerdo con Monitoreo Vial Ecatepec, autoridades municipales activaron el Operativo Tormenta, movilizando a Protección Civil, Policía Municipal de Tránsito, Bomberos y servicios públicos para auxiliar a los vecinos y retirar el exceso de agua.

El Mexibús suspendió su servicio en Avenida Nacional y habilitó circuitos alternos entre UMB-Revolución y La Raza-Central de Abastos. Para apoyar a los usuarios, camiones de redilas de Protección Civil fueron utilizados como transporte provisional.

Por su parte la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros informó que durante el Operativo Tormenta rescataron a un perrito que estaba atrapado.

Lluvias dejan afectaciones también en Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Gestión Integral del Agua activó Alerta Naranja y reportó encharcamientos significativos en Calzada Ignacio Zaragoza y Morelos, colonia Santa Martha Acatitla, con un espejo de agua de 500 metros y un tirante de 50 centímetros.

En el lugar, tres unidades de transporte público quedaron varadas y fueron atendidas por brigadas y bomberos capitalinos.

En Calzada Ignacio Zaragoza y República Federal del Sur, col. Santa Martha Acatitla, @Alc_Iztapalapa, se registró un encharcamiento con espejo de 200 m por 30 cm de tirante. En lugar, un vehículo de transporte público que quedó varado, fue recuperado con apoyo de @Bomberos_CDMX.… pic.twitter.com/j5kl0crSt1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 10, 2025

Otro punto afectado fue Calzada Ignacio Zaragoza y República Federal del Sur, donde un encharcamiento de 200 metros y 30 centímetros de profundidad dejó atrapado a un vehículo de transporte público que fue recuperado por elementos de emergencia.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar circular por las zonas afectadas, mantenerse informada sobre el pronóstico del clima y atender las recomendaciones de protección civil, especialmente durante esta temporada de lluvias intensas que pueden derivar en inundaciones en Ecatepec y CDMX.