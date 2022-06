Tormenta en Zapopan atrapa a personas en un auto tras caer árbol

Se registró el segundo aviso del temporal de lluvias, luego de la fuerte tormenta que se registró el pasado viernes este lunes cayó la segunda tormenta, pero esta vez el municipio de Zapopan en Jalisco sería el más afectado, las fuertes ráfagas de viento, la lluvia y el granizo inmediatamente tuvieron consecuencias, un árbol cayó en la avenida patria a su cruce con Cerro Ameca.

“Estaba llegando con un proveedor me estacioné y empezó a hacer mucho viento y en cinco minutos se cayó el carro, ¿afortunadamente no estabas al interior? -no, gracias no tenía unos segundos que me había bajado y gracias no pasó nada no pasó carro gracias a Dios si no pudo haber sido una tragedia aquí,” declaró Mauricio Moreno, habitante afectado.

Pero no sería el único, en la Avenida Copérnico a su cruce con Sagitario, caería un árbol de aproximadamente 20 metros le cayó a un vehículo que iba circulando con dos personas a su interior que quedarían atrapados.

“Nos reportan un árbol que cayó sobre un vehículo con dos personas atrapadas a nuestro arribo efectivamente; ilesas afortunadamente pudieron salir por sus medios,” expresó Víctor Barba, Bombero de Zapopan.

Pero no sería todo sino también dos personas quedarían atrapadas en su vehículo en periférico y el antiguo camino a Tesistán luego de qué la fuerte corriente las arrastrara y no las dejará salir.

“Tuvimos que asegurar el vehículo primero apoyado con la ciudadanía después ya pudimos acercarnos cuando empezó a bajar el nivel del agua esperando también nosotros con nuestra estrategia empezó a bajar el nivel del agua pudimos sacarnos fácilmente sacamos a las personas primero a la niña después a la femenina mayor con ayuda de las personas que estaba aquí con nosotros,” finalizó David Salvador, Bombero de Zapopan.

A pesar de todos los estragos ocasionados en el municipio zapopano, protección civil y bomberos informó que no hubo personas lesionadas.