Cierran Torre Trump por una mujer armada que ingresó a las instalaciones

La Torre Trump de Chicago fue cerrada por elementos del equipo SWAT luego de que se reportara la presencia de una mujer armada con un rifle que ingresó a las instalaciones de Trump International Hotel & Tower Chicago.

Las autoridades no dieron detalles sobre lo sucedido, pero mediante un mensaje en sus redes sociales indicaron que se encontraban en la escena por un “incidente” que no representaba una amenaza para el público.

SWAT officers are on-scene in the 400 block of N. Wabash for a domestic-related incident. At this time, we believe this is an isolated incident and there is no threat to the public. Media staging is at Grand/Wabash. Updates will be provided when available. — Chicago Police Communications & News Affairs (@CPD_Media) April 5, 2023

De acuerdo con los primero reportes, una mujer armada con un rifle ingresó a la Torre Trump ubicada en la avenida Wabash, en Chicago, Estados Unidos, por lo que de inmediato encendió las alarmas para poner a todos bajo protección en el lugar.

Aunque no se reportaron disparos en el lugar, por lo que tampoco hubo víctimas mortales ni lesionados derivados del incidente.

Qué pasó en la Torre Trump con la mujer armada

Las autoridades de Chicago indicaron que se trató de un incidente doméstico, cuando una mujer que era maltratada por su marido salió de su casa portando un rifle porque “Estaba cansada de ser maltratada por su marido”.

La situación alertó a la policía, por lo que de inmediato llegaron para evitar un tiroteo, sin embargo, la mujer declaró que no tenía intención de disparar el arma.