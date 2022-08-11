Ex presos revelaron las torturas y abusos sexuales de los que son víctimas en una cárcel de Rusia, un rumor que durante años se escuchó sobre el sistema penitenciario del país; sin embargo, una de las víctimas presentó pruebas.

La cadena británica BBC tuvo acceso a dichas pruebas y realizó una investigación sobre los abusos sexuales y las torturas de las que eran víctimas los presos a manos de los guardias penitenciarios.

En 2021 comenzaron a circular las primeras imágenes desde el interior de una cárcel de Rusia. De acuerdo con la BBC, un ex preso logró sacar un video de todos los abusos que cometen las autoridades.

En esos clips podían verse a los guardias pateando y golpeando a los presos, algunos incluso estaban sin ropa.

Ex presos denuncias torturas en cárceles de Rusia

Una de las víctimas, de nombre Denis, quien fue condenado a tres años en la cárcel de Irkutsk por fraude, relató para la BBC la pesadilla que vivió ahí en 2020, tras un motín que terminó enviando a 300 presos a un centro de detención preventivo.

En ese lugar, Denis sufrió de constantes golpizas durante tres meses, a pesar de que no había participado en el motín, ¿el motivo? las autoridades querían que él revelara los nombres de los responsables.

Activistas de derechos humanos compartieron con la BBC que alrededor de 300 personas fueron torturados después del motín.

Otro ex preso, Serguey Salvelyev, estuvo preso siete años en el hospital de la cparcel de Saratov por cargos de narcotráfico. Gracias a sus habilidades en informática, logró trabajar en el lugar, lo que le dio acceso a todas las cámaras.

Así fue como descubrió las torturas y abusos sexuales que se cometían en las cárceles de Rusia, mientras la administración ocultaba todo. Ambos ex reos están dispuestos a declarar ante un tribunal las atrocidades de las que fueron testigos.

Serguey tuvo que salir de Rusia y buscar asilo en Francia, donde busca reconstruir su vida.

