¿Quién era Natalia Villalba Angarita? La modelo hallada sin vida en un edificio de Bogotá

El hallazgo del cuerpo sin vida de Natalia Villalba Angarita dentro de una maleta ha impactado a Colombia. La mujer de 36 años se hospedaba en un edificio de alquiler temporal en la exclusiva localidad de Chapinero, al norte de Bogotá, donde su rastro se perdió hasta que el personal de servicio ingresó al lugar tras vencerse el tiempo de su hospedaje.

La Fiscalía General de la Nación, investiga el feminicidio y sus posibles lazos internacionales, estudiando los objetos encontrados en la escena del crimen.

¿Quién era Natalia Villalba Angarita?

Era una modelo profesional originaria de Cúcuta, una ciudad fronteriza estratégica ubicada en el departamento de Norte de Santander. En sus redes sociales, Villalba solía compartir de manera activa su portafolio de trabajo, fragmentos de sus sesiones fotográficas y su estilo de vida.

¿Qué encontraron dentro del departamento donde apareció su cuerpo?

El lunes 22 de junio, los dueños del departamento que estaba rentado pidieron a una empleada de limpieza del edificio que entrara ya que no recibían respuesta de los ocupantes. Cuando entró al baño, notó que la regadera seguía abierta y el agua estaba corriendo, lo que las autoridades sospechan que fue dejado como distractor a propósito por el agresor para borrar sus huellas y entorpecer las labores forenses.

En el piso del baño se encontraba la maleta que contenía el cuerpo de la modelo, el cual presentaba evidentes signos de violencia. Al revisar el resto de las habitaciones, los peritos del CTI aseguraron las pertenencias personales de la víctima y recolectaron elementos clave para reconstruir sus últimas semanas de vida:

Se localizaron dos pasaportes a nombre de Natalia Villalba; uno de ellos ya vencido y otro vigente. Este último contenía múltiples sellos oficiales que registraban salidas recientes del país con destino a España.

Las bitácoras del edificio revelaron que la estancia de la modelo se dividió en dos momentos. Entre el 3 y el 7 de junio se registró la compañía de un ciudadano estadounidense originario de Texas. Posteriormente, Natalia renovó la reservación del 7 al 21 de junio; en este segundo lapso, las cámaras de seguridad captaron el ingreso de un ciudadano británico que llegó el miércoles 17 de junio y se retiró al día siguiente.

El ciudadano inglés es un sospechoso principal, ya que los videos de seguridad del edificio lo captaron moviendo sábanas del departamento hacia el área común de lavandería antes de abandonar el lugar.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció públicamente para expresar su solidaridad con la familia de la modelo cucuteña y aseguró que la policía y la Fiscalía mantienen un despliegue prioritario para coordinar con las autoridades migratorias la localización de las personas extranjeras que estuvieron en el sitio.