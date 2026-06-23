¿Más barato que en México? Rutas y costos para ir de CDMX a Los Ángeles para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está en su punto máximo y miles de aficionados en la Ciudad de México están haciendo cuentas. Con la Selección Mexicana jugando parte de sus encuentros en territorio estadounidense, una de las preguntas más frecuentes entre los fanáticos es si resulta más económico viajar a Los Ángeles para presenciar un partido en el SoFi Stadium que intentar conseguir un boleto en la reventa legal o los paquetes de hospitalidad para el Estadio CDMX.

Antes de lanzarte en un viaje relámpago a California evalúa diferentes rutas y planea un presupuesto que cubra transporte aéreo o terrestre antes de que los precios se disparen por la alta demanda del máximo torneo.

Opciones directas y escalas desde CDMX

Para viajar desde la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), los aficionados cuentan con vuelos directos operados por aerolíneas comerciales tradicionales y de bajo costo.

Vuelos directos: Las opciones de vuelos sin escalas suelen tener una duración aproximada de 3 horas y media a 4 horas. Aerolíneas como Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico operan frecuencias diarias saliendo tanto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Vuelos con escalas: Buscar opciones con una parada intermedia (en ciudades como Guadalajara o Monterrey) puede reducir el costo del boleto de avión, aunque incrementa el tiempo de traslado hasta las 6 u 8 horas totales de viaje.

Costos estimados de transporte para el Mundial 2026Los precios de los vuelos varían considerablemente dependiendo de la anticipación de la compra y de las fechas específicas de los partidos del Mundial.

Tarifas aéreas básicas: En promedio, un vuelo redondo de CDMX a Los Ángeles en temporada regular oscila entre los 4,500 y los 7,500 pesos mexicanos. No obstante, para las semanas del torneo, las tarifas base en aerolíneas de bajo costo se están posicionando a partir de los 9,000 pesos en adelante, sin incluir el equipaje documentado.

La alternativa transfronteriza (CBX): Una ruta utilizada por viajeros que buscan economizar consiste en volar primero de CDMX a Tijuana, cruzar a pie hacia la terminal de San Diego utilizando el puente Cross Border Xpress (CBX) y, posteriormente, alquilar un auto o tomar un autobús hacia Los Ángeles. Esta combinación puede representar un ahorro de hasta un 25% en el boleto de avión, sumando el costo del pase del CBX (aproximadamente 20 a 25 dólares).

¿Dónde es más accesible?

Al comparar los gastos, la opción de viajar a Estados Unidos compite directamente con los elevados precios de los paquetes locales en México. Si bien el traslado y el hospedaje en Los Ángeles se cotizan en dólares, la alta disponibilidad de boletos en un estadio de gran capacidad como el SoFi Stadium genera una oferta distinta a la del mercado mexicano, donde la demanda para el Coloso de Santa Úrsula ha saturado los canales oficiales de venta.

A los costos de transportación se le deben sumar factores indispensables como contar con el pasaporte vigente y la visa americana al día para poder realizar el viaje sin contratiempos.