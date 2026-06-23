VIDEO: Cerro destruye bodegas y desata voraz incendio; helicópteros y perros de rescate luchan contra el fuego

Un derrumbe de gran magnitud sepultó un complejo de bodegas dejando personas atrapadas dentro este martes 23 de junio, lo que originó un incendio estructurar masivo que actualmente está siendo atendido por los servicios de emergencia de Tegucigalpa, en Honduras. Las autoridades se dividen entre sofocar las llamas y la búsqueda exhaustiva de las personas, todo contrareloj.

🚨#AztecaNoticias|🔥 Un deslizamiento de tierra registrado en las inmediaciones de la colonia Loarque, sobre el Anillo Periférico de Tegucigalpa, habría provocado el fuerte incendio en el complejo de bodegas.#Incendio #AnilloPeriférico pic.twitter.com/ak5bOve4Q0 — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) June 23, 2026

El incidente tuvo lugar a la altura del desvío de la colonia Loarque, sobre Anillo Periférico en Tegucigalpa, Honduras, donde la zona se encuentra acordonada y el tránsito vehicular fue cerrado para darle paso a los servicios de emergencia.

¿Cómo reaccionaron los servicios de emergencia?

A través de las redes sociales, la Fuerza Aérea Hondureña aseguró realizar descargas de agua mediante helicópteros equipados con el sistema Bambi Bucket, un balde flexible y especializado diseñado para que las aeronaves transporten y arrojen grandes cantidades de agua sobre incendios forestales.

Asimismo, por tierra desplegaron un conjunto del Batallón Humanitario y de Rescate (BHR), del Comando de Operaciones Especiales (COES), del Batallón Canino y del Cuerpo de Bomberos de Honduras, esto para tratar a los posibles sobrevivientes del desplazamiento del cerro.

¿Qué han dicho las autoridades del accidente en Honduras?

Según Julio Quiñónez, el experto en Gestión de Riesgos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), confirmó que los equipos trabajan bajo la premisa de encontrar víctimas al interior, y de manera preliminar se reportan al menos dos personas atrapadas bajo los escombros y las llamas.

🚨#AztecaNoticias|🔥 Un deslizamiento de tierra registrado en las inmediaciones de la colonia Loarque, sobre el Anillo Periférico de Tegucigalpa, habría provocado el fuerte incendio en el complejo de bodegas.#Incendio #AnilloPeriférico pic.twitter.com/ak5bOve4Q0 — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) June 23, 2026

Actualmente, familiares se encuentran en la zona cero, y un hombre entre lágrimas relató que su esposa se encuentra dentro, además de que no contesta el teléfono. Asimismo, otro padre de familia aseguró que logró comunicarse con su hijo, quien aún estaría vivo bajo los escombros, aunque los cuerpos de emergencia aún intentan corroborar la información.

Uno de los trabajadores sobrevivientes aseguró a los medios locales que, días antes detectaron una enorme fisura en la estructura del cerro, e incluso un compañero suyo tomó fotografía de ello, advirtiendo el peligro inminente del deslave.