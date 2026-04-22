FGR da con los “Petrofactureros”, una de las “redes más importantes de huachicol” en México

En una operación que las autoridades califican como "sin precedentes", la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el golpe a una de las estructuras de contrabando de combustible, también conocido como huachicol fiscal, más sofisticadas del país: la red de los "Petrofactureros".

Este grupo criminal, que operaba mediante una compleja red fiscal y logística, ha sido desmantelado tras años de investigación que vinculan el caso con el histórico aseguramiento del buque Challenge Procyon en 2024.

Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, confirmó que el desmantelamiento de esta organización es el resultado de líneas de investigación iniciadas en Altamira, Tamaulipas.

La red de los "Petrofactureros" no solo se limitaba a la extracción ilegal, sino que utilizaba un esquema de más de 40 empresas de giros como logística, construcción y maquilas para blanquear el combustible y sus ganancias.

🚨 Golpe histórico al huachicol fiscal: Desmantelan a la red de los “Petrofactureros”.



La organización operaba a través de una compleja estructura de 40 empresas y estaba vinculada al aseguramiento del buque "Challenge Procyon" en 2024.https://t.co/mLZpEjDxbK pic.twitter.com/vsGci52kIF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

El golpe financiero: Lujos, inmuebles y activos recuperados

La capacidad operativa de la red fue minada mediante el aseguramiento de activos que ascienden a un valor aproximado de 126.2 millones de pesos. El operativo, coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), permitió identificar a líderes y prestanombres que sostenían el andamiaje financiero de la organización.

Los bienes incautados incluyen:



Inmuebles: Cinco propiedades con un valor total de 52.4 millones de pesos .

Cinco propiedades con un valor total de . Vehículos: 47 autos de alta gama valorados en 66.6 millones de pesos .

47 autos de alta gama valorados en . Joyas y efectivo: Piezas de joyería con valor de 1.6 millones de pesos y dinero en efectivo.

Piezas de joyería con valor de 1.6 millones de pesos y dinero en efectivo. Hidrocarburos: Más de 100,000 litros de Gas LP y diésel recuperados en recientes cateos.

El titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, informó sobre los resultados de las acciones coordinadas para desarticular redes dedicadas al mercado ilícito de hidrocarburos. Entre ellas destaca la detención de Mauricio "N", operador logístico y financiero de una estructura criminal… pic.twitter.com/07hy53POd8 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 22, 2026

Los "Petrofactureros": Sentencias y vínculos con el tráfico de armas

Además del desmantelamiento logístico, la FGR obtuvo sentencias de ocho años de prisión para seis integrantes de la red, quienes también deberán pagar multas que superan los 900,000 pesos.

Las investigaciones revelaron que una de las ramificaciones de esta organización, detectada en 2025, traficaba armas desde la frontera sur hasta Salamanca, Guanajuato, utilizando vehículos modificados con motores de tractocamión adaptados como bombas de extracción.

El fiscal Lara enfatizó que el objetivo prioritario de estas acciones es recuperar activos a favor del Estado y evitar que estos recursos sigan financiando actividades ilícitas. Todo el hidrocarburo recuperado durante los operativos ha sido remitido a Pemex para su destino final.

En rueda de prensa, el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la @FGRMexico, Ulises Lara López, presentó los avances de las investigaciones en materia de hidrocarburos, subrayando el trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad para desmantelar redes… pic.twitter.com/Tn6lZ9vahK — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 22, 2026

"Huachicol Fiscal": El millonario esquema de simulación de 23 mil millones de pesos

En conferencia de prensa conjunta, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) revelaron que el desmantelamiento de "Los Petrofactureros" destapó un esquema logístico multimodal (marítimo, ferroviario y terrestre) diseñado para evadir controles aduaneros. La red ingresaba combustible al país bajo declaraciones falsas, etiquetándolo como aditivos, lubricantes o aceites para evitar el pago de impuestos.

Este "huachicol fiscal" operaba mediante la emisión de facturas apócrifas y la creación de empresas fachada, logrando esquemas de simulación de operaciones comerciales por hasta 23,000 millones de pesos. Gracias al rastreo de las autoridades financieras, se determinó que estas compañías carecían de permisos, personal o infraestructura real para procesar hidrocarburos, funcionando únicamente como vehículos para blanquear capitales.

El Modus Operandi y la caída de "El Pepón"

La investigación no solo se limitó a la red fiscal, sino que permitió desarticular células operativas de alto impacto, como la liderada por un sujeto alias "El Pepón". Esta ramificación de la organización utilizaba gaseras fachada para extraer hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana, evidenciando la magnitud del mercado ilícito que alimentaba a la estructura de los Petrofactureros.

