¡Atraco en túnel de Cuajimalpa, CDMX! Así fue como sujetos en una motocicleta asaltaron a un automovilista en pleno tráfico

¡La ineguridad no para y aprovecha el tráfico! Transeúntes grabaron el momento en que un automovilista, que también iban parados en el tráfico, sufrió un asalto por parte de unos motociclistas en el túnel que conecta Santa Fe con Vista Hermosa, en Cuajimalpa, CDMX.

Fue alrededor de las 21:00 horas de este martes 21 de abril, cuando delincuentes aprovecharon el tráfico del bajo puente en la calle Carlos Echanove y Prolongación Vista Hermosa para despojar de sus pertenencias al conductor de una camioneta blanca.

¿Qué le robaron al automovilista que iba en el bajo puente de Cuajimalpa?

Los delincuentes se emparejaron con el vehículo de color blanco y, bajo amenazas, obligaron a entregar un reloj de alta gama que portaba.

El asalto fue rápido y ocurrió frente a otros automovilistas que poco pudieron hacer.

El tráfico en el túnel habría facilitado el asalto

En el material difundido en redes sociales se puede ver que el tráfico mantenía a los autos parados, lo que es común en estas zonas exclusivas de la Ciudad de México, donde la hora y la cantidad de gente hacen que el caos vial sea una característica del lugar.

Los agresores aprovecharon que la camioneta estaba prácticamente detenida para realizar el despojo y desaparecer antes de que llegara cualquier patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Autoridades siguen rastro de los asaltantes por cámaras del C2

Tras el reporte, elementos de la policía capitalina llegaron al sitio para entrevistar a la víctima, quien confirmó los detalles del robo. De inmediato, se dio aviso al Ministerio Público y se activó el cerco virtual.

El C2 Poniente ya se encuentra analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas tanto dentro del túnel como en las salidas hacia Prolongación Vista Hermosa para rastrear la ruta de escape de la moto y tratar de identificar placas o rasgos de los asaltantes.

¿Hubo detenidos por el asalto en túnel de Cuajimalpa?

Hasta el momento no se reporta ningún detenido de este hecho. Este tipo de robos ha vuelto a capitalinos, pues los asaltos en el tráfico se han vuelto un modus operandi común entre delincuentes.

¿Qué puede hacer si te asaltan en pleno tráfico?

Se recomienda que, en caso de ser interceptado en un túnel o bajo puente, se evite poner resistencia, especialmente si los delincuentes portan armas.