Comienza audiencia inicial de Juan Jesús “N”, presunto feminicida de Edith Guadalupe: ¿lo van a vincular a proceso?

Este miércoles 22 de abril podría definirse el futuro legal del presunto feminicida de Edith Guadalupe, Juan Jesús "N", ¿por qué? El vigilante del edificio de Avenida Revolución 829, donde encontraron el cuerpo sin vida de la víctima, se enfrenta a la continuación de su audiencia inicial para determinar si se le vincula o no a proceso.

🔴 #IMPORTANTE | Juan Jesús "N", presunto feminicida de Edith Guadalupe, llega a los juzgados penales de la CDMX para continuar audiencia inicial



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Así llegó Juan Jesús "N" a su audiencia inicial por el feminicidio de Edith Guadalupe

Videos difundidos alrededor de las 10:30 de la mañana de este miércoles, mostraron a Juan Jesús "N" arribando a la continuación de su proceso legal por la posible implicación en el el feminicidio de la joven.

El convoy en el que llegó el posible implicado incluyó varias patrullas que esperaron afuera del lugar.

Se espera que en unas horas, los resultados de la audiencia que se lleva a cabo en los juzgados penales de la Ciudad de México, sean comunicados por las autoridades o por los mismos abogados.

¿Cuál es la defensa de Juan Jesús "N"?

Uno de los puntos más polémicos de la Fiscalía es que Juan Jesús habría borrado fragmentos de los videos de seguridad para ocultar el crimen. El abogado defensor, Julián González, asegura que su cliente solo tiene estudios de secundaria y carece de conocimientos técnicos para sabotear el funcionamiento de las cámaras de seguridad.

Según la defensa, la desactivación del material de video habría sido porque el disco duro falló.

Hasta el momento, la defensa sostiene que no existe una prueba que vincule a la víctima con el señalado. No hay registros de llamadas o mensajes que indiquen que el guardia citó a Edith para la supuesta entrevista de trabajo.

"No hay una correlación de que ella llegara por parte de él", afirmó el abogado González.

Familia de Juan Jesús no entra a la audiencia inicial

A la audiencia inicial solo pudieron entrar abogados, el ministerio público y peritos de la Fiscalía capitalina. Los familiares del acusado, que esperaban poder presenciar el proceso, tuvieron que quedarse afuera de los juzgados a esperar resultados.

Desde temprano, familiares y amigos de Juan Jesús cerraron la circulación en la calle Doctor Lavista y la avenida Niños Héroes.

Familia de Juan Jesús "N" aseguran que él no cometió el feminicidio de Edith Guadalupe

La familia de Juan Jesús denunció haber recibido amenazas desde su detención el pasado 17 de abril. Incluso revelaron que el propio imputado pidió a su esposa no salir sola ni sacar a sus hijos a la calle.

Los allegados al vigilante convocaron una marcha para el próximo sábado del Ángel al Zócalo.

🔴 Tensión en la audiencia del caso Edith Guadalupe: Niegan el acceso a los padres de Juan Jesús, presunto feminicida de la joven; solo se permitió la entrada a defensa y peritos. Familiares denuncian exclusión y convocan a marcha nacional



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La Fiscalía de la CDMX y la corrupción entorno al caso de Edith Guadalupe

Tres funcionarios (un Ministerio Público y dos policías) fueron removidos tras perder 15 horas vitales para buscar a la joven y pedir dinero a la familia para avanzar en el caso.

Ante este historial de negligencia, la audiencia de hoy no solo define el futuro de Juan Jesús, sino la credibilidad de una Fiscalía que necesita operar de manera eficiente y no como lo está haciendo ahora.