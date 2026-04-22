Familiares de Juan Jesús “N”, presunto feminicida de Edith Guadalupe, protestan y denuncian amenazas

La familia de Juan Jesús "N", presunto feminicida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, señaló que él es inocente e incluso denunció haber recibido amenazas tras su detención el pasado 17 de abril, fecha en que la joven fue hallada sin vida en un edificio de la alcaldía Benito Juárez.

Personas cercanas al imputado acudieron a los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México para manifestar su apoyo durante la audiencia en la que se definirá su vinculación a proceso. Como medida de protesta, bloquearon la circulación en la calle Dr. Lavista, esquina con avenida Niños Héroes, afectando el tránsito en la zona.

Testimonio de la familia de Juan Jesús "N", presunto feminicida de Edith Guadalupe

Azteca Noticias conversó con Lucina, abuela de Juan Jesús "N", quien manifestó que su nieto "no es lo que dice la gente y es un buen niño", insistiendo en su inocencia:

"Yo como abuela conozco bien a mi muchachito, es muy trabajador. Cuando no tenía trabajo se dedicaba a vender tortas, donas, congeladas, es mi nieto y no creo que él haya sido capaz de hacer ese delito", expresó momentos antes de bloquear y de que iniciara la audiencia.

La señora señaló que no pueden creer que "lo acusen injustamente" y dijo sentir que su nieto está amenazado "porque él no es capaz de hacer eso y de cometer ese delito".

Externó que hasta el momento ella no ha podido platicar con él y la mamá del acusado conversó con él apenas ayer.

"Él dice que estemos tranquilos, le dijo a su esposa que no saliera sola y que no sacara a sus niños. A lo mejor porque tienen amenazado a mi niño", pero la señora se reservó a dar más detalles sobre estos hechos.

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📢 Convocan a marcha por justicia en el caso Juan Jesús y Edith Guadalupe.



Familiares llaman a una movilización este sábado, del Ángel de la Independencia al Zócalo.



El llamado se extiende a víctimas de omisiones, corrupción y fabricación de carpetas de investigación por parte… pic.twitter.com/5RLUP1jCPC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Convocan movilización para exigir justicia por Edith Guadalupe y Juan Jesús "N"

Las personas que acudieron en apoyo al vigilante del edificio donde fue encontrada la joven de 21 años mantienen cerrada la circulación mostrando pancartas en las que se leen mensajes y consignas de apoyo para él.

Julián González, abogado de Juan Jesús "N", dijo que el imputado le reiteró su inocencia y le señaló que tenía miedo.

"Le dije que no íbamos a buscar al culpable sino que únicamente íbamos a luchar por su inocencia y que no tuviera problemas por alguna represalia que pudiera haber", comentó previo a la audiencia.

Sobre la versión de la fiscalía que apunta a que el presunto feminicida habría manipulado el sistema de videovigilancia, el abogado expresó que Juan Jesús "N" solo "estudió hasta secundaria y no tiene los conocimientos técnicos" para haberlo hecho.

Argumentó contar con información que contradice la versión de la fiscalía de que él supuestamente borró fragmentos de los videos del día de los hechos.

"De acuerdo con libros científicos, vocabulario o idioma de computadora, existen terminologías que vamos a hacérselas saber al juez a efecto de que vea que no hubo un borramiento sino que el disco estaba fallando. Fue algo súbito de que muy probablemente el disco ya estaba viejo y no fue que un humano lo haya manipulado y eso se puede comprobar con vocabulario o idioma de computadora que los propios software manejan y vienen en manuales, en la propia carpeta (de investigación) vienen esos idiomas".

El abogado afirmó que no se ha "encontrado algo" que acredite la responsabilidad de Juan Jesús "N" en el feminicidio de Edith Guadalupe y hay inconsistencias en el caso.

Añadió que "supuestamente ella fue por una entrevista de trabajo" y sobre una supuesta conexión entre Juan Jesús "N" y Edith Guadalupe, hasta el momento no hay pruebas que indiquen que la citó.

"No hay una correlación en que ella hubiera llegado por parte de él como una posible trampa. No hay eso, si fue, a qué fue", expresó el abogado, quien aseguró que el imputado no la conocía y el celular del acusado le fue retirado y quedó a disposición de las autoridades.

La Fiscalía de la CDMX indicó que otro compañero del vigilante habría visto al probable responsable limpiando la escena del crimen de manera inusual, pero de acuerdo con el abogado, en la carpeta de investigación eso no está asentado; "su compañero dice que no le reportó nada y se fue como si nada y ya".

