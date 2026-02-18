Tráfico en carreteras de México HOY: Cierre parcial en autopista Cuernavaca-Acapulco

Logo Inklusion Sitio accesible
Sigue el reporte minuto a minuto de las carreteras en México. Accidentes, reducción de carriles y cómo va las casetas en autopistas del país.

Escrito por: Arturo Engels

Mantente al tanto minuto a minuto con el estado de las principales carreteras y autopistas en México. En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el reporte más actualizado con cierres, bloqueos, alternativas viales, además de las mejores recomendaciones para tu traslado; recuerda que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Cierre parcial en la autopista Cuernavaca-Acapulco

CAPUFE informa sobre un cierre parcial en la autopista Cuernavaca-Acapulco, justo a la altura del kilómetro 166, en dirección Acapulco. La reducción de carriles es por un choque contra semoviente.

¿Cómo va el tráfico en las principales carreteras de México?

Según reportes de la Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE, varios tramos ya presentan cierres parciales o lentos por choques y fallas mecánicas. Entre los más importantes se encuentran:

