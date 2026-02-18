Tráfico en carreteras de México HOY: Cierre parcial en autopista Cuernavaca-Acapulco

Mantente al tanto minuto a minuto con el estado de las principales carreteras y autopistas en México. En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el reporte más actualizado con cierres, bloqueos, alternativas viales, además de las mejores recomendaciones para tu traslado; recuerda que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

#VíaLibre en #Zacatecas tras presencia de personas cerca del km 062+000 de la carretera Zacatecas - Durango. Maneje con precaución. pic.twitter.com/vwMg5wNaO4 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 18, 2026