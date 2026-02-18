Tráfico en carreteras de México HOY: Cierre parcial en autopista Cuernavaca-Acapulco
Sigue el reporte minuto a minuto de las carreteras en México. Accidentes, reducción de carriles y cómo va las casetas en autopistas del país.
Mantente al tanto minuto a minuto con el estado de las principales carreteras y autopistas en México. En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el reporte más actualizado con cierres, bloqueos, alternativas viales, además de las mejores recomendaciones para tu traslado; recuerda que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
#VíaLibre en #Zacatecas tras presencia de personas cerca del km 062+000 de la carretera Zacatecas - Durango. Maneje con precaución. pic.twitter.com/vwMg5wNaO4— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 18, 2026
Cierre parcial en la autopista Cuernavaca-Acapulco
CAPUFE informa sobre un cierre parcial en la autopista Cuernavaca-Acapulco, justo a la altura del kilómetro 166, en dirección Acapulco. La reducción de carriles es por un choque contra semoviente.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) February 18, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 166, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra semoviente). Maneja con precaución.
¿Cómo va el tráfico en las principales carreteras de México?
Según reportes de la Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE, varios tramos ya presentan cierres parciales o lentos por choques y fallas mecánicas. Entre los más importantes se encuentran: