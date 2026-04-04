¿En 29 pesos? Nuevo precio de la gasolina hoy 4 de abril de 2026 en pleno Sábado de Gloria

Si planeas salir este Sábado de Gloria, hay un dato clave que debes revisar antes de encender el motor: el precio de la gasolina hoy en México. Para hoy 4 de abril de 2026, los costos de los combustibles se mantienen como uno de los temas más consultados por automovilistas, especialmente durante periodos vacacionales como Semana Santa, cuando aumenta la movilidad en todo el país.

⛽ ¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, estos son los precios promedio a nivel nacional para este sábado 4 de abril de 2026:

Gasolina Magna (Regular): $23.70 pesos por litro

Gasolina Premium: $28.20 pesos por litro

Diésel: $28.80 pesos por litro.

🚘 Precio del Gas Natural Vehicular hoy sábado 4 de abril de 2026

Precio mínimo del Gas Natural Vehicular: $10.99 pesos por litro

Precio promedio del Gas Natural Vehicular: $12.60 pesos por litro

Precio máximo del Gas Natural Vehicular: $14.49 pesos por litro.

🏙️ Precio de la gasolina en CDMX hoy sábado 4 de abril de 2026

En la Ciudad de México, los precios de la gasolina de hoy son:

Precio de la gasolina Regular: $23.80 pesos por litro

Precio de la gasolina Premium: $28.38 pesos por litro

Precio del Diésel: $25.43 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy Sábado de Gloria (4 de abril de 2026) en México|Pexels

⛽ Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy sábado 4 de abril de 2026

Precio de la Magna: $24.00 pesos por litro

Precio de la Premium: $29.09 pesos por litro

Precio del Diésel: $28.97 pesos por litro.

🚗 Precio de la gasolina en Nuevo León hoy sábado 4 de abril de 2026

Gasolina Regular: $24.00 pesos por litro

Diésel: $28.51 pesos por litro.

🛻 Gasolina en el Estado de México hoy sábado 4 de abril de 2026

Magna: $23.65 pesos por litro

Premium: $26.83 pesos por litro

Diésel: $27.98 pesos por litro.

📊 ¿Dónde está más barata la gasolina hoy?

El Estado de México se mantiene como la zona con el precio más bajo en gasolina Magna ($23.65 pesos por litro), mientras que Nuevo León registra el costo más alto en gasolina Premium ($29.03 pesos por litro).

⛽ ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy sábado 4 de abril de 2026? Cálculos aproximados

Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos

Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos

Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos

Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.

Impuestos al combustible: lo que debes saber del subsidio hoy en México

La SHCP publicó este Viernes Santo en el DOF los estímulos al IEPS para combustibles, correspondiente a la semana del 4 al 10 de abril de 2026. El Diésel queda con 81.20% de subsidio (5.97 pesos/litro). Consumidores pagan solo 1.38 pesos de impuesto (frente a precios ~30 pesos/litro). La gasolina Magna: 31.34% (2.09 pesos/litro). Impuesto: 4.60 pesos, mientras que la gasolina Premium: 18.48% (1.04 pesos/litro). Impuesto: 4.61 pesos.