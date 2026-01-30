Viernes de caos vial: Kanye West, Pumas y marcha migrante en Polanco paralizan la CDMX hoy

Hoy, viernes 30 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) enfrenta un día de movilidad complicada. La coincidencia de eventos masivos de entretenimiento, fútbol y protestas sociales en zonas clave como Insurgentes Sur, Polanco y Ciudad Universitaria complicará el tránsito desde el mediodía hasta la noche.

El evento de mayor impacto será el concierto de Ye (Kanye West) en la Monumental Plaza de Toros México (Benito Juárez), con un aforo esperado de 39,000 personas a las 20:00 horas. Esto se cruzará con el partido de la Liga MX entre Pumas y Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario (21:00 hrs), sumando otros 24,000 asistentes al corredor de Insurgentes Sur.

Por la mañana, la zona poniente tendrá complicaciones. A las 12:00 horas, la Comunidad Binacional en México marchará desde el Metro San Joaquín hacia la Nueva Embajada de Estados Unidos (Col. Irrigación, Miguel Hidalgo) en defensa de los migrantes, afectando la zona de Polanco y Legaria.