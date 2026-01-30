Viernes de caos vial: Kanye West, Pumas y marcha migrante en Polanco paralizan la CDMX hoy
¡Alerta de tráfico! Hoy la CDMX recibe a 39 mil fans de Kanye West, partido de Pumas en CU y marcha migrante hacia la Embajada de Estados Unidos. Checa los horarios.
Hoy, viernes 30 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) enfrenta un día de movilidad complicada. La coincidencia de eventos masivos de entretenimiento, fútbol y protestas sociales en zonas clave como Insurgentes Sur, Polanco y Ciudad Universitaria complicará el tránsito desde el mediodía hasta la noche.
El evento de mayor impacto será el concierto de Ye (Kanye West) en la Monumental Plaza de Toros México (Benito Juárez), con un aforo esperado de 39,000 personas a las 20:00 horas. Esto se cruzará con el partido de la Liga MX entre Pumas y Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario (21:00 hrs), sumando otros 24,000 asistentes al corredor de Insurgentes Sur.
Por la mañana, la zona poniente tendrá complicaciones. A las 12:00 horas, la Comunidad Binacional en México marchará desde el Metro San Joaquín hacia la Nueva Embajada de Estados Unidos (Col. Irrigación, Miguel Hidalgo) en defensa de los migrantes, afectando la zona de Polanco y Legaria.
Tráfico y manifestaciones hoy 30 de enero 2026 CDMX: Cortes viales por conciertos y futbol
Bloqueo en Iztacalco; Metrobús suspendido
¡Toma previsiones! Vecinos de la colonia Granjas México, bloquean el cruce de Eje 4 Avenida Té y Río Churubusco, de la alcaldía Iztacalco.
El servicio del Metrobús de la línea 2 se encuentra suspendido. Denuncian contaminación en la zona por una fábrica.
Em servicio de la línea 2 del Metrobús se encuentra suspendido en la zona. Denuncian contaminación en la colonia por una fábrica de figuras de madera, aseguran que lo que despide el material afecta su salud.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2026
Vía: José Luis Segura pic.twitter.com/4ALaPO8eVR
Manifestaciones y afectaciones viales en CDMX hoy:
Eventos masivos importantes
- 20:00 hrs – Kanye West (Ye): Plaza de Toros México. Afectación severa en Eje 6 Sur, Insurgentes y Patriotismo.
- 21:00 hrs – Pumas vs Santos: Estadio Olímpico Universitario. Tráfico denso en Insurgentes Sur y Eje 10 Sur.
- 21:00 hrs – La Gusana Ciega: Auditorio Nacional (Reforma). Aforo de 9,790 personas.
Manifestaciones y marchas
- 12:00 hrs – Marcha Migrante (Miguel Hidalgo):
Ruta: Metro San Joaquín -> Lago Ginebra -> Presa Angostura No. 225 (Nueva Embajada EE.UU.) .
Motivo: Exigir cese al financiamiento de control migratorio y violencia.
- 07:00 hrs – Telefonistas (Zócalo): Protesta frente a Palacio Nacional contra la tercerización en Telmex.
- 08:00 hrs – SITUAM (Varios Puntos): Jornada de consulta en todas las unidades de la UAM (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y Rectoría en Tlalpan) por revisión de contrato colectivo.
- 12:00 hrs – Bloqueo Carretera México-Toluca (Cuajimalpa): Protesta en el Refugio Franciscano (Km 17.5). Activistas recibirán el predio desalojado; no se descarta el bloqueo de vialidades.
#PrecauciónVial | Considera concentración de manifestantes a las 13:00 horas en diferentes puntos de la Ciudad de México.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 30, 2026
1° lugar: Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente).
2° lugar: Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías…
¿Qué autos no circulan hoy?
De acuerdo con el calendario oficial del programa, este viernes no pueden circular los vehículos con engomado azul, siempre y cuando la terminación de su placa sea 9 o 0. Esta restricción afecta principalmente a los conductores que tienen holograma 1 o 2.
Recuerda que el horario de restricción es bastante amplio: desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, así que no te confíes ni al salir de casa ni al regresar del trabajo.
¡Que la quincena no se vaya en multas! 🚗— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2026
Consulta el #HoyNoCircula de este viernes 30 de enerohttps://t.co/GLkXjWvyiU pic.twitter.com/NP0Gf1qjtW