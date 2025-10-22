Niño muere aplastado por derrumbe de estructura en primaria de San Pedro, Coahuila

Muere aplastado durante clase. Un grave accidente provocó conmoción e incertidumbre en la comunidad escolar de San Pedro, Coahuila, la mañana de este 22 de octubre, luego de que un niño de seis años perdiera la vida dentro de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en el Ejido San Miguel.

El menor, identificado como Anuel, murió tras el colapso de una estructura metálica que se desplomó en plenas actividades de Educación Física.

¿Cómo ocurrió el derrumbe en la primaria de San Pedro, Coahuila?

De acuerdo con reportes preliminares de los cuerpos de auxilio, el grupo de primer grado realizaba actividades en el patio cuando el pequeño se recargó sobre uno de los pilares metálicos que sostenían la techumbre del área cívica y, en un instante, la estructura cedió repentinamente, cayendo sobre él.

Compañeros y personal docente intentaron auxiliarlo de inmediato, pero el peso del metal impidió que las acciones de rescate fueran más rápidas. Paramédicos que arribaron minutos después confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: HOMBRE AMENAZA CON TIJERAS A MENOR EN CAMIÓN DE BAJA CALIFORNIA; LE INTENTÓ CORTAR EL CABELLO

Autoridades investigan el accidente escolar en Coahuila

Tras el reporte, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acordonaron la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron una investigación para determinar las causas del colapso y posibles omisiones en la seguridad estructural del plantel.

Al mismo tiempo, tras el arribo de los servicio periciales, el cuerpo del menor fue trasladado a Matamoros para la necropsia de ley.

Como medida preventiva, las autoridades educativas evacuaron a todos los alumnos y suspendieron clases hasta nuevo aviso, por lo que pidieron a los padres estar al pendiente de los canales oficiales de la institución. Además, las autoridades indicaron que se realizarán peritajes en la techumbre y el patio cívico antes de reanudar las actividades.

El Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) lamentaron profundamente el fallecimiento del menor.

“La Secretaría de Educación expresa su más sentido pésame a la familia y a la comunidad escolar; estamos en contacto permanente para brindarles todo el apoyo necesario”, informó la dependencia.