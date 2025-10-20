VIDEO: Hombre amenaza con tijeras a menor en camión de Baja California; le intentó cortar el cabello

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación en Mexicali, Baja California, luego de que se registrara un caso de bullying dentro de un camión, donde un adulto amenazó con unas tijeras a un alumno de secundaria, frente a varios de sus compañeros, quienes solo se reían de la situación.

Hombre amenaza a menor con tijeras en Mexicali; investigan posible bullying

En las imágenes, difundidas masivamente este fin de semana, se observa a un hombre discutiendo con un niño que viajaba en la unidad de transporte público con rumbo a la colonia Progreso, en el municipio de Mexicali.

Al parecer, incentivado por las burlas de los compañeros, el sujeto saca unas tijeras escolares y comienza a agredirlo, incluso acercándolas a su cuello, como si se lo fuera a cortar.

De repente, acerca su mano a su cabello, en un intento de cortarle un mechón, mientras la víctima le pide que se detenga.

El menor, ya visiblemente asustado, intenta alejarlo con las manos, mientras otros alumnos se mueren de la risa y hasta dicen frases como: “ya quiere llorar”.

🚨 #Impactante | Terror en el transporte público 😱✂️



En #Mexicali, un hombre intentó cortar el cabello de un menor con unas tijeras mientras el niño se defendía.



Minutos después, un ciudadano lo reconoció y decidió enfrentarlo. pic.twitter.com/fljaNrZlQT — Extra de Morelos (@ExtraMorelos) October 20, 2025

Usuarios golpean al sujeto que agredió a menor en Mexicali

Tras la difusión del video, el hombre fue identificado por habitantes de la zona y posteriormente confrontado por un vecino, aunque no se ha confirmado su detención oficial ni si ya se abrió una carpeta de investigación.

En otros videos, incluso se puede ver cómo lo arrojan al suelo y comienzan a golpearlo, sin que el hombre se defienda ni diga palabra alguna.

Hasta este domingo, las autoridades municipales y estatales no han emitido un comunicado formal, aunque medios locales reportan que la Fiscalía de Baja California ya tiene conocimiento del caso.

¡No es un juego! Amenazar a menores en Baja California tiene consecuencias

De acuerdo con la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal estatal, amenazar o agredir a un menor de edad es un delito que puede derivar en sanciones duras.

Las amenazas simples se castigan con prisión de tres días a un año o una multa económica, mientras que el maltrato infantil, que incluye violencia física y humillación, se considera un delito grave con penas que pueden ir de tres a siete años de cárcel si se causa daño físico o emocional.

Aunque por ahora no hay una postura oficial, se espera que en las próximas horas la Fiscalía y el DIF estatal intervengan para descartar que el alumno sufra bullying escolar.

