Inhabilitan por nueve años a David Sánchez, hermano del presidente español, por abuso de poder

Un tribunal de España declaró culpable de prevaricación administrativa, lo que equivale a abuso de poder y abuso de autoridad, a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso una inhabilitación de nueve años para ejercer cualquier cargo público. La sentencia concluye que el músico y gestor cultural se benefició de un puesto creado a la medida en la Diputación de Badajoz en 2017, el cual carecía de una justificación o necesidad administrativa real.

El fallo representa otro golpe político para el presidente español, cuyo círculo cercano e integrantes de su partido han enfrentado diversas investigaciones por corrupción en los últimos meses. Apenas el mes pasado, un antiguo colaborador cercano al presidente recibió una condena de 24 años de prisión en un caso independiente.

🔴 David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación



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Le diseñaron el cargo especialmente para él

La Audiencia de Badajoz determinó que el cargo de coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia fue estructurado de manera arbitraria para favorecer directamente a David Sánchez, coincidiendo con el periodo en que su hermano asumía nuevamente el liderazgo de la oposición socialista a nivel nacional. De acuerdo con los magistrados, el perfil de la plaza incluso se modificó posteriormente para alinearse con el interés particular del acusado por la ópera.

El tribunal resolvió que existió un "ejercicio arbitrario del poder" con el único fin de beneficiarlo. No obstante, los jueces desestimaron los cargos por tráfico de influencias, una acusación promovida por grupos de derecha que buscaban una pena de prisión para el hermano del mandatario.

Reacciones políticas y defensa del gobierno

Después de conocerse la resolución, la oposición criticó la desición. Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular (PP), insistió en que el presidente del gobierno debería dimitir, señalando que la creación de un puesto tan específico para su familiar resulta insostenible bajo criterios de mera coincidencia. Por el contrario, Gabriel Rufián, portavoz del partido catalán ERC y aliado parlamentario del gobierno, consideró que la inhabilitación impuesta es una medida excesiva.

Desde el Ejecutivo, la portavoz Elma Saiz manifestó el absoluto respeto de la administración hacia los procesos judiciales, pero subrayó la confianza del gobierno en que instancias superiores revertirán el fallo y absolverán a David Sánchez, quien durante el juicio sostuvo su total inocencia. La sentencia aún puede ser apelada por la defensa de Sánchez.