¿Quién era el joven colombiano que murió en un ataque de ICE en Maine este lunes?

Un operativo de control migratorio en el estado de Maine terminó en tragedia la mañana de este lunes, luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desataran un tiroteo en una zona residencial que cobró la vida de Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que conducía su auto.

Security camera footage shows suspected ICE agents surrounding a car and pulling the driver onto the street, in events connected to the fatal shooting of a man in a coastal town in Maine on July 13 https://t.co/8vmDcNvduW pic.twitter.com/ZP1S8nbq1n — Reuters (@Reuters) July 14, 2026

Quién era Joan Sebastián Durán Guerrero

Joan Sebastián Durán Guerrero era un joven colombiano de 26 años que residía en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine. Vivía junto a su esposa y su hija de tres años. Su familia y asegura que contaba con un permiso de trabajo vigente, número de Seguridad Social y sus documentos en regla para vivir y trabajr en Estados Unidos.

Durán Guerrero tenía dos empleos: realizaba la limpieza en una clínica veterinaria y trabajaba como repartidor de comida utilizando su automóvil . Sus vecinos lo describieron como una persona reservada, trabajadora y de bien.

Por qué le dispararon los agentes de ICE

El tiroteo ocurrió el lunes 13 de julio alrededor de las 7:00 de la mañana, en el momento en que el joven salía de su casa en su vehículo mientras conducía rumbo a su trabajo.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no buscaban a Durán Guerrero. El personal federal realizaba vigilancia en esa dirección porque se dirigían al último domicilio conocido de otro inmigrante indocumentado que tenía una orden de deportación.

Cuando Durán Guerrero salió de su casa en su automóvil, los oficiales migratorios intentaron interceptarlo y le ordenaron a gritos que se detuviera. Según las declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el joven no se detuvo y trató de abandonar el lugar. Uno de los agentes creyó que era un intento de fuga y bajo el argumento de que el vehículo podría ser usado como arma, disparó contra él en seis ocasiones.

Cuando los agentes sacaron al joven ya herido de bala del automóvil, Durán Guerrero llegó a decir intenté detenerme antes de fallecer en el suelo. Su esposa e hija estaban en el lugar.

El consulado de Colombia en Estados Unidos y las autoridades de Maine solicitaron una investigación profunda al Departamento de Seguridad Nacional para esclarecer los detalles exactos del tiroteo.

El papá de la víctima pide justicia

Omar Durán, padre del joven fallecido, expresó el dolor de su familia en una entrevista con Julián Ríos desde Bucaramanga, Colombia, y exigió que las autoridades esclarezcan el caso. Aseguró que su hijo era una persona de bien, educada con valores familiares, y asegura que esto fue una injusticia y un error muy grande que le causó la muerte a su hijo.

Su papá se mantiene firme en que Joan Sebastián Durán Guerrero contaba con su permiso de trabajo y toda su documentación legal en regla.

Esto ocurre a menos de una semana de la muerte de un ciudadano mexicano, Lorenzo Salgado, a manos de ICE en Houston, Texas.