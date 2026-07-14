Sismo hoy en Filipinas: Terremoto de 6.5 en Sarangani enciende las alarmas

Este martes 14 de julio de 2026 se registró un sismo de magnitud 6.5 en Sarangani, Filipinas. De acuerdo a la información del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, PHIVOLCS, este sucedió durante la noche de este martes.

Las autoridades reportaron que el movimiento telúrico fue a 10 kilómetros de la superficie, lo que aumenta las probabilidades de que se sintiera con fuerza.

ALAMIN | Narito ang mga dapat gawin, bago, habang, at matapos ang lindol.



Niyanig ngayong gabi ng magnitude 6.5 na lindol ang Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental). Manatiling alerto, maghanda, at sumunod sa mga abiso ng mga awtoridad.



Source: Civil… — NDRRMC (@NDRRMC_OpCen) July 14, 2026

Sismo en Filipinas: esto se sabe

El reporte del PHIVOLCS indicó que el sismo fue de 6.5 grados de intensidad este martes 14 de julio a las 23:49 horas, tiempo de Filipinas.

Su profundidad fue a solo 10 kilómetros de la superficie y su epicentro se ubicó en el mar, a 104 kilómetros al sur de la Isla Balut, en el Municipio de Sarangani, provincia de Davao Occidental.

¿Hay alerta de tsunami en Filipinas?

Según lo dicho por autoridades, hasta ahora, NO hay alerta de tsunami para el territorio filipino, luego del intenso movimiento de la noche.

¿Dónde se sintió más fuerte?

El reporte también desglosa el nivel de percepción del sismo en las distintas localidades de la región sur del país:



Intensidad V (Fuerte): Kiamba, Sarangani.

Kiamba, Sarangani. Intensidad IV (Moderada/Fuerte): Malapatan, Maasim y Maitum (Sarangani); así como en General Santos City, Tupi y T'boli (Cotabato del Sur).

Malapatan, Maasim y Maitum (Sarangani); así como en General Santos City, Tupi y T'boli (Cotabato del Sur). Intensidad III (Moderada): Santa María (Davao Occidental); Malungon (Sarangani) y Santo Niño (Cotabato del Sur).

Santa María (Davao Occidental); Malungon (Sarangani) y Santo Niño (Cotabato del Sur). Intensidades II e I (Ligera a débil): Se llegó a percibir leve menteen ciudades como Roxas City (Cápiz), Magsaysay y Digos City (Davao del Sur), Kidapawan City, y diversas zonas de Sultán Kudarat.

Protección Civil de Filipinas da indicaciones tras el sismo

El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres NDRRMC, operado por la Oficina de Defensa Civil (OCD) de Filipinas, emitió un aviso urgente e sus redes sociales tras la sacudida de la noche:

"Se exhorta a los habitantes de la Isla Balut y de toda la provincia de Davao Occidental a mantenerse en alerta máxima, preparados ante posibles réplicas y a seguir estrictamente las indicaciones de evacuación o resguardo de las autoridades locales."

#EarthquakePH #EarthquakeDavaoOccidental#iFelt_DavaoOccidentalEarthquake

Earthquake Information No.1

Date and Time: 14 July 2026 - 11:49 PM

Magnitude = 6.5

Depth = 010 km

Location = 04.50°N, 125.21°E - 104 km S 13° W of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)… pic.twitter.com/EubZPDbyBv — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) July 14, 2026

Se registra otro sismo en Filipinas

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, reportó otro movimiento a las 11:56 de la noche de una intensidad de 3.5 en la Isla Balut, también en Sarangani.