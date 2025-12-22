Brutal tragedia en Colombia: Tráiler prensa a papás de dos niños; uno se había bajado al baño

Una historia de dolor e indignación sacude a Colombia en esta temporada decembrina. Lo que comenzó como un viaje familiar lleno de ilusión hacia el mar, terminó en una doble tragedia para la familia Suárez Díaz: Diego Fernando y Lina Marcela murieron prensados por un tráiler y dejaron a sus dos hijos huérfanos.

Por si fuera poco, al hacerse viral la noticia, criminales aprovecharon la desgracia para saquear el patrimonio de las víctimas.

El siniestro ocurrió la tarde del 19 de diciembre en Córdoba. La familia viajaba en un auto particular con el propósito de comprar regalos de Navidad y disfrutar del océano, pero quedaron atrapados en un denso tráfico vehicular provocado por otros incidentes en la zona.

Accidente en autopista de Colombia: Pequeño se bajó al baño

En medio del trancón, uno de los hijos de la pareja pidió permiso para bajar del auto y orinar a un costado de la carretera. Esa decisión, tomada en segundos, le salvó la vida. Mientras su familia lo esperaba y grababa el momento como una anécdota del viaje, un tráiler que aparentemente se quedó sin frenos impactó violentamente contra el vehículo detenido.

El automóvil quedó completamente destruido, prensado entre los pesados camiones. Diego y Lina fallecieron de manera inmediata en el lugar.

Dentro de los fierros retorcidos, los organismos de socorro lograron un rescate milagroso: el otro hijo de la pareja fue extraído con vida, aunque con una herida grave en una de sus piernas. Actualmente, el menor se encuentra hospitalizado, donde fue intervenido y estabilizado, mientras que su hermano —quien presenció todo el accidente desde la orilla de la carretera— recibe atención psicológica por el shock traumático.

Saquean tiendita de la pareja accidentada en Colombia

La tragedia no terminó en la carretera. Diego y Lina eran conocidos y queridos en el sector de Bellavista, donde eran propietarios del Granero "Judas", un minisuper que representaba el sustento familiar.

Tras hacerse viral el caso en redes sociales y confirmarse el fallecimiento de los esposos, la delincuencia actuó sin piedad. Reportes indican que sujetos irrumpieron en la propiedad de la familia para saquear el granero e incluso intentaron ingresar a la vivienda para robar pertenencias, aprovechando que los niños estaban hospitalizados o bajo resguardo y los padres habían fallecido.

Vecinos y amigos, consternados, han alzado la voz exigiendo justicia no solo por el accidente vial que destruyó a una familia trabajadora, sino por el acto de rapiña que despojó a dos niños huérfanos de parte de su herencia en su momento más vulnerable.

