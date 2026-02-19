Explosión de molino de chiles en Tlalpan deja bardas colapsadas y un trabajador grave

Un fuerte estruendo rompió la tranquilidad de la madrugada y encendió las alarmas en la zona sur de la Ciudad de México. Lo que parecía ser una noche tranquila para los vecinos de la colonia Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan, se transformó en una escena de emergencia tras registrarse una violenta explosión al interior de un establecimiento comercial.

El siniestro ocurrió en un local que operaba como molino de chiles y bodega de abarrotes. La fuerza del estallido no solo despertó de golpe a los habitantes de las calles aledañas, sino que generó una onda de destrucción inmediata en la estructura del inmueble.

⭕ Explosión en molino de la zona sur deja un herido y daños estructurales.



Una fuerte explosión en un molino de chiles y bodega de abarrotes despertó a vecinos de la colonia Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan.



El siniestro, que consumió gran cantidad de mercancía, provocó el…

Daños estructurales y pérdida total del establecimiento

De acuerdo con los primeros reportes en la zona de la emergencia, la magnitud de la explosión fue tal que provocó el colapso de al menos dos bardas principales del recinto.

El fuego y el impacto consumieron rápidamente una gran cantidad de la mercancía almacenada, dejando el negocio prácticamente en ruinas entre escombros, cenizas y el olor penetrante de las especias calcinadas. Los vecinos, alarmados por el ruido y el peligro de que la situación pasara a mayores, fueron los primeros en pedir auxilio.

⚠️ Bomberos laboran en la explosión registrada dentro de un molino de chiles en la esquina de las calles Sinanche y Bokoba, colonia Pedregal de San Nicolás, primera sección en Tlalpan.



Imagen: Pablo Sevilla

Traslado de urgencia al Ajusco Medio

El saldo más lamentable de este siniestro es el de un trabajador que se encontraba en el lugar al momento de la explosión, que resultó gravemente herido.

Los equipos de emergencia que arribaron al punto lograron rescatar a la víctima, quien presentaba quemaduras de gravedad en diversas partes del cuerpo. Debido a lo delicado de sus lesiones, los paramédicos determinaron su traslado de urgencia al Hospital General Ajusco Medio, donde actualmente recibe atención médica especializada para estabilizar su estado de salud.

La zona se mantiene bajo resguardo mientras se realizan las labores de remoción de escombros y los peritajes correspondientes para determinar qué fue exactamente lo que detonó esta tragedia en el sur de la capital.