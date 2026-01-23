Hallan el cuerpo de una mujer en carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de San Ángel
Amanecer fatal en CDMX: Encuentran el cuerpo de una mujer en carriles centrales de Periférico Sur; hipótesis apunta a que cayó de un puente y fue atropellada.
Una tragedia marcó la movilidad de la zona sur de la capital la madrugada de este viernes. Automovilistas y autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer sobre los carriles centrales del Anillo Periférico Sur, a la altura de la colonia Tizapán San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón.
El incidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones viales momentáneas mientras se realizaban las maniobras de resguardo en el sur de la Ciudad de México (CDMX).
¿Qué pasó en Periférico Sur? Investigan cuerpo sin vida en carriles centrales
De acuerdo con los reportes preliminares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), la víctima habría caído desde un puente peatonal ubicado en la zona, precipitándose directamente hacia el arroyo vehicular.
Lamentablemente, tras el impacto de la caída, la mujer habría sido atropellada por un automóvil que circulaba a velocidad por los carriles centrales y cuyo conductor, según testigos, no logró detenerse a tiempo y continuó su marcha.
Paramédicos arribaron rápidamente al sitio tras el reporte de una persona tendida en el asfalto, pero tras la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo. Las autoridades investigan las circunstancias exactas para determinar si la caída fue accidental, un acto premeditado o si hubo intervención de terceros.
Mientras Dormía: Madrugada de accidentes y fugas en CDMX
La noche del jueves y madrugada del viernes registraron otros incidentes relevantes en la zona sur y centro de la capital:
Habitantes de Copilco Universidad y Cantera vivieron momentos de angustia tras la ruptura de un ducto de gas natural en plena Avenida Cerro del Agua.
Trabajadores que cambiaban tubería rompieron accidentalmente el… pic.twitter.com/rPzAZ4f1AF
- Choque en Av. Revolución: En la colonia San Pedro de los Pinos (Benito Juárez), una camioneta se impactó contra la parte trasera de una grúa estacionada que presuntamente no tenía señalización adecuada. Afortunadamente, el conductor de la camioneta fue valorado por paramédicos y no requirió traslado hospitalario.
- Alarma por gas en Copilco: Vecinos de las colonias Copilco Universidad y Cantera, en Coyoacán, vivieron momentos de pánico por una fuerte fuga de gas natural. Trabajadores que cambiaban tubería en Av. Cerro del Agua rompieron accidentalmente un ducto. Tras una hora de labores y evacuaciones preventivas, Bomberos y personal de la empresa de gas controlaron la situación sin reportar lesionados.