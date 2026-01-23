Hallan el cuerpo de una mujer en carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de San Ángel

Una tragedia marcó la movilidad de la zona sur de la capital la madrugada de este viernes. Automovilistas y autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer sobre los carriles centrales del Anillo Periférico Sur, a la altura de la colonia Tizapán San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El incidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones viales momentáneas mientras se realizaban las maniobras de resguardo en el sur de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en Periférico Sur? Investigan cuerpo sin vida en carriles centrales

De acuerdo con los reportes preliminares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), la víctima habría caído desde un puente peatonal ubicado en la zona, precipitándose directamente hacia el arroyo vehicular.

Lamentablemente, tras el impacto de la caída, la mujer habría sido atropellada por un automóvil que circulaba a velocidad por los carriles centrales y cuyo conductor, según testigos, no logró detenerse a tiempo y continuó su marcha.

Tragedia en Periférico Sur: Hallan el cuerpo de una mujer a la altura de San Ángel |Foto: SSC CDMX

Paramédicos arribaron rápidamente al sitio tras el reporte de una persona tendida en el asfalto, pero tras la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo. Las autoridades investigan las circunstancias exactas para determinar si la caída fue accidental, un acto premeditado o si hubo intervención de terceros.

Mientras Dormía: Madrugada de accidentes y fugas en CDMX

La noche del jueves y madrugada del viernes registraron otros incidentes relevantes en la zona sur y centro de la capital:

#MientrasDormía | Fuga de gas despierta a vecinos en #Coyoacán



Habitantes de Copilco Universidad y Cantera vivieron momentos de angustia tras la ruptura de un ducto de gas natural en plena Avenida Cerro del Agua.



