Tragedia en Grecia: Choque de trenes deja al menos 36 muertos

Una tragedia sacudió la red ferroviaria de Grecia, pues durante la madrugada de este miércoles, ya en horario griego, se registró el choque de dos trenes, uno de pasajeros y el otro de mercancía, que dejó como saldo al menos 36 muertos y otros 130 heridos, luego de que la colisión provocara un incendio que movilizó a los servicios médicos de la zona.

El Servicio de Bomberos comunicó la cifra oficial horas después del accidente, el cual ocurrió al norte de la ciudad de Atenas, muy cerca de Larissa, y descrito como una "colisión" entre un tren con cientos pasajeros y otro lleno de mercancía, los cuales terminaron descarrilados.

De acuerdo con el alcalde de la región de la Tesalia, Konstantinos Agorastos, los trenes chocaron de frente y los primeros dos vagones quedaron prácticamente destruidos, mientras que los siguientes cuatro terminaron descarrilados.

La #tragedia sacudió la red ferroviaria de #Grecia este martes luego del choque de dos trenes, uno de pasajeros y el otro de mercancía, que dejó como saldo al menos 26 muertos y otros 85 heridos.



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De igual forma notificaron que tuvieron que se evacuadas al menos 250 personas del tren de pasajeros, quienes fueron atendidos en el sitio y trasladados a un hospital cercano para continuar con su evaluación.

¿Cuántas personas murieron por el choque de trenes en Grecia?

La información preliminar fue de al menos 16 muertos, pero al cabo de unas horas se notificó que la cifra había aumentado a 36 personas personas fallecidas por el trágico choque de trenes en Grecia, noticia que ya le dio la vuelta al mundo.

Uno de los momentos que generaron pánico entre los afectados y las personas aledañas fue cuando se prendió uno de los trenes. El fuego fue sofocado tras la llegada de los bomberos, pues se reportó la presencia de al menos 40 efectivos contra incendios, junto a otras 30 ambulancias al cabo de unos minutos, según reportó el medio local Onlarissa.

Tragedia en Grecia: Al menos 16 muertos por un choque de trenes|THANOS FLOULIS/REUTERS

Mientras se realizaban los labores de rescate, el portavoz del Departamento de Bomberos, Vassilis Varthakoyiannis, mencionó: "El proceso de evacuación está en curso y se está llevando a cabo bajo condiciones muy difíciles debido a la gravedad del choque entre los dos trenes”.

Además del impacto, las personas heridas también presentaron lesiones por el fuego del incendio, el cual también dificultó las labores de rescate, pues los elementos del cuerpo de bomberos tuvieron que lidiar al mismo tiempo con el denso humo, además de los restos de metal.

“Fue un choque muy fuerte. Es una noche terrible... Es difícil describir la escena”, añadió Konstantinos Agorastos a la televisora estatal, quien adelantó en el momento que ya trabajaban con el traslado de grúas y equipo especial para retirar los escombros.

