Confirman 8 muertos tras accidente en la carretera Xochimilco-Oaxtepec

Fatal accidente termina con la vida de ocho personas en la carretera Xochimilco-Oaxtepec

El Gobierno del Estado de Morelos expresó su solidaridad con las familias de las personas involucradas en el accidente carretero registrado la mañana de este sábado en el kilómetro 61 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, y reiteró que se brindó todo el apoyo necesario ante esta situación.

De acuerdo con los últimos reportes emitidos por la Secretaría de Gobierno del estado, el autobús particular con placas LC17212 transportaba a 32 pasajeros.

Del total, 24 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales de Cuautla y Ocuituco para recibir atención médica.

Además, un menor de edad fue llevado vía aérea al Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuernavaca. Asimismo, se confirmó el fallecimiento de ocho personas.

La Secretaría de Salud de Morelos informó que 13 personas ingresaron al Hospital General de Cuautla “Dr. Mauro Belaunzarán Tapia” para valoración y atención médica; de ellas, tres presentan lesiones que requieren mayor seguimiento, dos con fracturas y ocho con golpes y raspaduras, todas bajo atención oportuna.

También se prevé el ingreso de un paciente más al Hospital Comunitario de Ocuituco para su valoración correspondiente.

Los nosocomios públicos se mantienen atentos ante cualquier otro posible ingreso y, en caso de presentarse, se garantizará atención inmediata conforme a los protocolos establecidos.

Servicios de emergencia genera fuerte movilización

Durante las acciones de rescate, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos colaboró con autoridades de los municipios de Cuautla, Ocuituco, Temoac, Tlayacapan y Tlalnepantla, así como con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Cruz Roja Mexicana delegación Morelos y el grupo voluntario ENRUM.

Derivado de un accidente automovilístico en el municipio de Tlalnepantla, cuerpos de emergencia se encuentran en la zona realizando labores de atención, se solicita ceder el paso a las unidades de rescate.



Información en proceso.#LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/ief9XKlLLw — Protección Civil Morelos (@PC_Morelos) February 28, 2026

También se trabajó de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la Unidad Relámpago del Estado de México, la Unidad Área de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos y la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las investigaciones correspondientes y la entrega de las personas fallecidas a sus familiares.

Finalmente, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, continuará actualizando la información conforme avancen las labores de atención, rescate y evaluación de las personas lesionadas.