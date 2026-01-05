VIDEO: ¡Se parte en dos! Tráiler sufre ruptura de contenedor y paraliza la Calzada Ignacio Zaragoza

Un tráiler cargado con varias toneladas de abarrotes provocó un severo caos vial en la calzada Ignacio Zaragoza luego de que su contenedor se partiera en plena circulación, obligando al conductor a detenerse de emergencia y a las autoridades a reducir carriles durante varias horas en una de las vialidades más transitadas del oriente de la Ciudad de México.

Tráiler con varias toneladas de abarrotes se partió en dos al pasar por los "columpios" de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Gabriel González, en Santa Marta, Iztapalapa. Hay reducción de carriles.





Contenedor de tráiler se parte en plena Calzada Ignacio Zaragoza

Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Santa Martha Acatitla Norte, dentro del perímetro de la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con el propio chofer de la pesada unidad, el tráiler transportaba varias toneladas de abarrotes cuando, al avanzar por la calzada Ignacio Zaragoza, el contenedor presentó una ruptura estructural que hizo imposible continuar el trayecto de manera segura.

El conductor explicó que los desniveles y columpios que presenta esta importante vialidad habrían provocado el daño en el contenedor, el cual terminó partido, obligándolo a detenerse de inmediato para evitar un accidente mayor. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Incidente de trailer en Av Zaragoza, tomen precauciones





Movilización policiaca y reducción de carriles

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para brindar apoyo vial y asegurar la zona. Como parte de las labores, los uniformados implementaron una reducción de carriles en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, con el objetivo de permitir las maniobras necesarias y prevenir riesgos tanto para el conductor como para otros automovilistas.

En tanto, se esperaba la llegada de otro contenedor para realizar el traspaso de la carga de abarrotes, procedimiento indispensable para poder retirar la unidad dañada sin generar mayores complicaciones en la vialidad.

Partidura de trailer afecta circulación en la Ignacio Zaragoza

La circulación vehicular se vio afectada durante varias horas, principalmente en el tramo que va de República Federal a JC Bonilla, una zona de alta afluencia vehicular, especialmente en horarios de mayor tránsito.

Automovilistas que circulaban por el área tuvieron que avanzar con precaución y enfrentar retrasos debido a la reducción de carriles.