Tráiler se desploma desde puente y aplasta a personas en la autopista León-Aguascalientes

Lo que pintaba para ser un lunes "tranquilo" se convirtió en una escena de terror para todas las personas que pasaban sobre el puente de la autopista León-Aguascalientes cuando un tráiler cayó encima de un vehículo, dejando al menos dos víctimas.

El accidente ocurrió poco antes de las 17:00 horas, a la altura de la comunidad de La Reserva, cuando las víctimas transitaban por el Eco Bulevar León–San Francisco del Rincón, una vialidad de alta carga vehicular.

Accidente en la autopista León-Aguascalientes, ¿qué se sabe de la volcadura?

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del tractocamión perdió el control de la unidad tras impactarse contra el muro de contención del puente. Aunque la cabina quedó recostada sobre la carpeta asfáltica, el remolque cedió por el peso y la gravedad, se deslizó y terminó desplomándose hacia la parte inferior del puente.

En ese momento, un automóvil particular circulaba por la vía baja, sin posibilidad de maniobra. El remolque cayó directamente sobre el vehículo, dejando a sus ocupantes completamente atrapados entre los fierros retorcidos.

Precaución⚠️



Un tráiler cayó desde la parte alta de autopista León - Aguascalientes, a la altura de la desviación a San Francisco del Rincón. Dos personas tripulantes del automóvil, fallecieron. pic.twitter.com/Lzr92gbezL — 𝕃𝕦𝕔𝕪 𝔾𝕠𝕟𝕫á𝕝𝕖𝕫 (@luz_adriana_gto) February 9, 2026

Dos muertos, el saldo de víctimas en la León-Aguascalientes

Elementos de Protección Civil, Bomberos y cuerpos de rescate de León y San Francisco del Rincón desplegaron un operativo de emergencia para liberar a las personas atrapadas. Las labores incluyeron el corte de la carrocería del automóvil aplastado, en una intervención que se extendió por varios minutos debido a la magnitud del daño.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de dos personas, mientras que otras cuatro resultaron lesionadas: dos adultos, un hombre y una mujer, así como dos menores de edad, de 5 y 7 años, quienes fueron estabilizados y trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

El conductor del tráiler resultó ileso y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, instancia que ya abrió una carpeta de investigación para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades legales.

Hasta el momento, no se ha informado si el exceso de velocidad, una falla mecánica o condiciones del camino influyeron en el percance.

Caos vial en la Maxipista León–Aguascalientes tras volcadura de tráiler

El accidente provocó severas afectaciones a la circulación en la Maxipista León–Aguascalientes, particularmente en el tramo con dirección de San Francisco del Rincón hacia León.

Elementos de la Policía Vial implementaron un carril de contraflujo de manera preventiva para reducir el congestionamiento y permitir el paso de vehículos mientras continuaban las maniobras de rescate y retiro de unidades.