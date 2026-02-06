¿Cierre en la autopista México-Puebla? Reporte EN VIVO de carreteras HOY en México
Sigue el reporte EN VIVO de FIA sobre las carreteras en México. Accidentes, reducción de carriles y cómo va la autopista México-Puebla hoy 6 de febrero.
Mantente al tanto minuto a minuto con el estado de las principales carreteras y autopistas en México ; durante la jornada de hoy viernes, la autopista México-Puebla presenta un tránsito típico de jornada laboral, al que se suma el intenso paso de transporte de carga que conecta el centro del país con la región sureste.
En reporte EN VIVO de Fuerza Informativa Azteca te daremos seguimiento en tiempo real a cualquier accidente, bloqueo, reducción de carriles o cierre parcial, con información confirmada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras.
Blindaje de transportistas ante la violencia: así sobreviven en las carreteras más peligrosas de México
¿Cierre en la autopista México-Puebla? Reporte EN VIVO de carreteras HOY en México
Reducción de carriles en la México-Querétaro
Continúa la reducción de carriles en la autopista México-Querétaro, justo en el kilómetro 10 con dirección a Querétaro.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 110, dirección Querétaro. Continúa la reducción de carriles por atención de accidente (choque contra objeto). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) February 6, 2026
Restablecen la circulación en la México-Querétaro
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informa que se restableció la circulación en la autopista México-Querétaro, después de que se atendió un accidente ocurrido justo a la altura del kilómetro 69 con dirección a Querétaro.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoQuerétaro, km 69, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️.— CAPUFE (@CAPUFE) February 6, 2026
¡Totalmente paralizada! Accidente en la autopista Toluca-Atalcomulco
La autopista Tocula-Atlacomulco se encuentra pararilzada luego del percance de un conductor de trailer que perdió el control de la unidad yquedó atravesado sobre la carpeta asfáltica. Esto es con dirección a Atlacomulco justo em el kilómetro 37,antes de la desviación a Jilotepec. ¿Qué pasa en Atlacomulco? Las filas de automovilistas se extienden por más de 5 kilómetros.
🚛🛑 Caos total | Tráiler atravesado paraliza la autopista Toluca – Atlacomulco— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2026
Un tráiler fuera de control dejó la circulación completamente muerta en dirección al norte del #Edomex
🔹 Ubicación: Km 37, antes de la desviación a Jilotepec. 📍
🔹 La situación: La unidad quedó… pic.twitter.com/Ra3n47OPW6
Autopista México-Puebla con tráfico intenso
En la Autopista México-Puebla, se registra una considerable carga vehicular entre el kilómetro 17 y el 30, principalmente en dirección a la Ciudad de México, debido a reducción de carriles por limpieza y mantenimiento.
Cierre a la circulación en la Autopista México-Puebla
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó acerca de un cierre a la circulación por colocación de estructura metálica en el kilómetro 18 de la autopista México-Puebla.
Estas maniobras quedarán el desvío de la circulación de los carriles centrales, con dirección a Puebla y un cierre total en ambos sentidos, durante el izamiento y aseguramiento de la estructura. Las obras de hoy viernes inician a las 19 horas, con el desvío de la circulación. Además, se realizará un cierre temporal de 23 a 24 horas de hoy 6 de febrero.
#AVISO a las personas usuarias de la autopista #MexicoPuebla. Habrá cierre a la circulación por colocación de estructura metálica. pic.twitter.com/ecNXcdvmrr— CAPUFE (@CAPUFE) February 6, 2026
¿Cómo va el tráfico en las carreteras principales carreteras de México?
Según reportes de la Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE, varios tramos ya presentan cierres parciales o lentos por choques y fallas mecánicas. Entre los más importantes se encuentran:
Autopista Querétaro-Irapuato: Cierre a la circulación en el kilómetro, dirección Irapuato. Debido a la salida del camino y choque por alcance múltiple entre tracto camiones y vehículo particular.
Autopista Cuernavaca-Acapulco: Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 221, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de tracto camión con falla mecánica.
Autopista México-Querétaro: Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 110, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra objeto).
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) February 6, 2026
Autopista Querétaro - Irapuato, km 52, dirección Irapuato. Cierre a la circulación por atención de salida del camino y choque por alcance múltiple entre tracto camiones y vehículo particular. Toma tus precauciones. Consulta la ubicación aquí:…