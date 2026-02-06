¿Cierre en la autopista México-Puebla? Reporte EN VIVO de carreteras HOY en México

Mantente al tanto minuto a minuto con el estado de las principales carreteras y autopistas en México ; durante la jornada de hoy viernes, la autopista México-Puebla presenta un tránsito típico de jornada laboral, al que se suma el intenso paso de transporte de carga que conecta el centro del país con la región sureste.

En reporte EN VIVO de Fuerza Informativa Azteca te daremos seguimiento en tiempo real a cualquier accidente, bloqueo, reducción de carriles o cierre parcial, con información confirmada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras.