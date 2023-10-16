Detienen a trailero que transportaba narco despensas, tenían sello de grupo delictivo

Un hombre que transportaba narco despensas en diversas cajas que contenían las siglas de un grupo delictivo (Cartel del Noreste CDN), fue detenido en el municipio de Anahuác, en Nuevo León.

Mediante sus redes sociales, el secretario de Seguridad del estado de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, informó que en el interior del tractocamión en que viajaba el presunto delincuente también fueron encontradas dosis de droga.

“Fuerza Civil detuvo al chofer de un tractocamión que cruzó de Nuevo Laredo a Anáhuac, Nuevo León por una brecha, transportando cajas de despensa rotuladas con las siglas de un grupo delictivo.

“Según el detenido, el objetivo era distribuirlas entre pobladores de rancherías para ganarse su simpatía, evitando así ser delatados. Al interior de la cabina, varias dosis de droga fueron localizadas, entre otras cosas”, informó el funcionario en sus redes sociales.

Fuerza Civil detuvo al chofer de un tractocamión que cruzó de Nuevo Laredo a Anáhuac, Nuevo León por una brecha, transportando cajas de despensa rotuladas con las siglas de un grupo delictivo. Según el detenido, el objetivo era distribuirlas entre pobladores de rancherías para… pic.twitter.com/a2iJhCcrFV — Gerardo Palacios (@GerardoPPmanes) October 14, 2023

Hallan narco despensas en tráiler

Luego de la detención del presunto delincuente, horas más tarde se informó que en el camión había 521 cajas que tenían las siglas del grupo criminal CDN con diversos productos de consumo básico.

Entre algunos de los productos que contenían las narco despensas hay arroz, frijol, harina, galletas avena, jabón y otros.

Se desconoce el lugar específico en donde se repartirían las narco despensas pero se sabe que son el fin de generar simpatía hacia el grupo delictivo que opera en la región.