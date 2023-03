Desarrollan traje inteligente para personas con distrofia muscular

Este traje inteligente que desarrollan en Reino Unido, está diseñado para ayudar a las personas que sufren de distrofia muscular a realizar las tareas diarias, es decir; les brinda una mejor calidad de vida al permitirles capacidad de movimiento.

“Fue una sensación un poco extraña, algo nuevo. No estaba muy seguro de qué pensar al respecto”, dijo Alex Hallam, quien fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne o DMD justo antes de cumplir 4 años.

Una condición progresiva que limita la vida diagnosticada en la infancia, la distrofia muscular hace que todos los músculos del cuerpo se debiliten gradualmente.

La condición afecta a uno de cada 3 mil 500 niños nacidos en el Reino Unido.

La madre de Alex, Emma Hallam, dice que la condición generalmente afecta primero las piernas.

Emma Hallam / Madre de Alex:

“Nunca ha sido realmente capaz de correr. Y saltar y cosas así también se han vuelto muy difíciles”.

“Cuando llegas a los 7-10 años, progresa hacia el torso y los brazos hasta que progresa hacia todo el cuerpo. Y con Duchenne afecta el corazón y los pulmones porque también son un músculo”, asegura Emma, madre de Alex.

Actualmente no existe una cura para la distrofia muscular, pero los avances tecnológicos están permitiendo que jóvenes como Alex tengan una mejor calidad de vida.

Uno de ellos es este traje inteligente.

Está siendo desarrollado por las organizaciones benéficas Duchenne UK, Spinal Muscular Atrophy UK y la Universidad de Liverpool.

El proyecto, financiado por jugadores de la Lotería Popular de Código Postal de Gran Bretaña, está diseñado específicamente para ayudar a las personas con distrofia muscular y atrofia muscular espinal a mantener el uso de sus brazos.

“Bueno, creo que será bastante útil porque, por ejemplo, he hecho algo y mis brazos estaban cansados y me dolían, sería más difícil hacer ciertas tareas con mis brazos. Sería más útil porque se liberaría o no tendría que forzar mis músculos, simplemente lo haría por mí".

El prototipo del traje inteligente se encuentra en etapa de desarrollo, pero se espera que esté disponible comercialmente en un futuro cercano.