Trámites para abrir un pequeño negocio en época de pandemia

Ciudad de México.- Un joven matrimonio abrió una tienda de accesorios para motociclistas. Aseguran que además del esfuerzo por conseguir proveedores y clientes, lo más complicado ha sido el cumplir con toda la tramitología para hacerlo formal.

¿Qué se tiene que hacer primero?

”...Comencé con el registro de la marca, tienes que llevar varios papeles, tienes que demostrar que tú lo hiciste, el logotipo, el nombre y te lleva como tres meses hacer el registro…" Gabriela Merino, Microempresaria.

También hay que tramitar el permiso de uso suelo, el aviso de apertura del establecimiento, una licencia para poder colocar un anuncio exterior y un registro en el sistema de información empresarial mexicano.

Puede tardar más de dos meses

Todos estos trámites pueden tardar más de dos meses, además la inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ante el Registro Federal de Contribuyentes, mejor conocido como el RFC, son indispensables.

Abrir pequeños negocios en época de pandemia

Microempresarios aseguran que todo se complica porque ahora los trámites son en línea y que se tienen que escanear los papeles para mandarlos.

“…el problema es que la pagina no los carga, cuando el SAT te dice, ok, sí, puede ser que te haga tu registro, ahora necesito más papeles porque ya llevas tres meses trabajando, lo que me pasó es que mandaron el ID de otra persona y entonces ahí se fue todo para atrás…" Gabriela Merino, Microempresaria.

Esta pareja lleva más de 5 meses intentando y aún no han podido concluir el registro con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una tramitología que crece en la medida en que el negocio es más grande. Y por si fuera poco, los trámites y los tiempos para cumplirlos son diferentes en cada entidad federativa del país.