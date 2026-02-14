Logo Inklusion Sitio accesible
Zelenski acusa a EU de exigir más concesiones a Ucrania que a Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski cuestionó que EU presione más a su país que a Rusia en medio de los intentos por negociar el fin de la guerra.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, habla durante una visita a unas instalaciones del fabricante alemán de drones Quantum Systems, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), cerca de Múnich, Alemania, el 13 de febrero de 2026.
Las declaraciones del presidente ucraniano no son las primeras en las que marca distancia frente a planteamientos surgidos desde EU | Reuters
Escrito por: Viridiana Castillo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que Estados Unidos (EU) suele pedir concesiones a su país con mayor frecuencia que a Moscú en los intentos por negociar una salida a la guerra con Rusia.

El mandatario ucraniano expresó su incomodidad ante lo que considera un desequilibrio en la presión internacional, al señalar que las exigencias suelen centrarse en lo que Ucrania debería ceder y no en lo que Rusia tendría que comprometer.

El mandatario hizo estas declaraciones este 14 de febrero de 2026, durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Declaración de Zelenski durante la Conferencia de Seguridad de Múnich

En su intervención durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenski afirmó que en las conversaciones promovidas por EU el tema de las concesiones “surge con demasiada frecuencia” en relación con Ucrania y no con Rusia.

El mandatario señaló que, cuando se discuten posibles acuerdos, las preguntas suelen centrarse en qué estaría dispuesta a ceder Ucrania, mientras que no se plantean en los mismos términos respecto a Moscú.

Zelenski sostuvo que cualquier proceso de negociación debe contemplar exigencias para ambas partes y no limitarse a planteamientos dirigidos únicamente a su país.

Negociaciones y postura de Ucrania

En distintos momentos del conflicto, funcionarios estadounidenses han planteado marcos de negociación que incluían posibles compromisos territoriales por parte de Ucrania como parte de un acuerdo más amplio.

También se ha mencionado la discusión de garantías de seguridad para Kiev, así como esquemas políticos como eventuales procesos electorales posteriores a un alto el fuego.

De forma paralela, en conversaciones bilaterales se ha explorado la cooperación en materia de recursos estratégicos y minerales, incluidos proyectos vinculados a la explotación de tierras raras, aunque estos temas han sido abordados en el ámbito económico y no como parte de un acuerdo formal de paz.

Diferencias públicas entre Zelenski y EU

Las declaraciones de Volodímir Zelenski no son las primeras en las que marca distancia frente a planteamientos surgidos desde EU.

En distintos momentos del conflicto, el presidente ucraniano ha expresado desacuerdo con propuestas que incluyen concesiones territoriales o fórmulas de negociación que no contemplan condiciones equivalentes para Rusia.

También ha insistido en que cualquier acuerdo debe garantizar la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Reuters informó previamente que Estados Unidos propuso un formato de conversaciones que incluiría a representantes europeos además de funcionarios estadounidenses y ucranianos. Zelenski se refirió a esa iniciativa, aunque no detalló su alcance.

