Zelenski acusa a EU de exigir más concesiones a Ucrania que a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que Estados Unidos (EU) suele pedir concesiones a su país con mayor frecuencia que a Moscú en los intentos por negociar una salida a la guerra con Rusia.

El mandatario ucraniano expresó su incomodidad ante lo que considera un desequilibrio en la presión internacional, al señalar que las exigencias suelen centrarse en lo que Ucrania debería ceder y no en lo que Rusia tendría que comprometer.

President @ZelenskyyUa emphasized the importance of the agreement on security guarantees at #MSC2026.

El mandatario hizo estas declaraciones este 14 de febrero de 2026, durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Declaración de Zelenski durante la Conferencia de Seguridad de Múnich

En su intervención durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenski afirmó que en las conversaciones promovidas por EU el tema de las concesiones “surge con demasiada frecuencia” en relación con Ucrania y no con Rusia.

El mandatario señaló que, cuando se discuten posibles acuerdos, las preguntas suelen centrarse en qué estaría dispuesta a ceder Ucrania, mientras que no se plantean en los mismos términos respecto a Moscú.

Zelenski sostuvo que cualquier proceso de negociación debe contemplar exigencias para ambas partes y no limitarse a planteamientos dirigidos únicamente a su país.

Let's not close our eyes to the problem: Russia still has accomplices – regimes like North Korea, and companies across the globe, many of them from China, that bypass sanctions and provide components for Russian weapons, Russian missiles.

On top of that, Putin still has…



On top of that, Putin still has… pic.twitter.com/QwFPUNDyTs — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2026

Negociaciones y postura de Ucrania

En distintos momentos del conflicto, funcionarios estadounidenses han planteado marcos de negociación que incluían posibles compromisos territoriales por parte de Ucrania como parte de un acuerdo más amplio.

También se ha mencionado la discusión de garantías de seguridad para Kiev, así como esquemas políticos como eventuales procesos electorales posteriores a un alto el fuego.

De forma paralela, en conversaciones bilaterales se ha explorado la cooperación en materia de recursos estratégicos y minerales, incluidos proyectos vinculados a la explotación de tierras raras, aunque estos temas han sido abordados en el ámbito económico y no como parte de un acuerdo formal de paz.

There is not a single power plant left in Ukraine that has not been damaged by Russian attacks. Not one. But we still generate electricity. Thanks to our people. We have kept our system running thanks to physical protection of the facilities – and thanks to everyone who helps us…

Diferencias públicas entre Zelenski y EU

Las declaraciones de Volodímir Zelenski no son las primeras en las que marca distancia frente a planteamientos surgidos desde EU.

En distintos momentos del conflicto, el presidente ucraniano ha expresado desacuerdo con propuestas que incluyen concesiones territoriales o fórmulas de negociación que no contemplan condiciones equivalentes para Rusia.

También ha insistido en que cualquier acuerdo debe garantizar la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Reuters informó previamente que Estados Unidos propuso un formato de conversaciones que incluiría a representantes europeos además de funcionarios estadounidenses y ucranianos. Zelenski se refirió a esa iniciativa, aunque no detalló su alcance.