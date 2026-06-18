¡Solo HOY! Tren ligero aplica una nueva restricción en la estación Tasqueña y casi nadie puede entrar

A dos horas de que arranque el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio de la Ciudad de México, los primeros efectos del operativo de seguridad ya se sienten fuera de la cancha y desde muy temprana hora; en la terminal Tasqueña del Tren Ligero, decenas de usuarios se encontraron con una restricción que favorece únicamente para quienes cuentan con boleto para el encuentro.

La medida, implementada por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), provocó que personas que diariamente utilizan esta ruta para ir a trabajar o regresar a casa tuvieran que buscar otras opciones de transporte para llegar al sur de la capital.

¿Por qué el acceso a la estación Tasqueña está restringido?

El STE informó que, como parte del operativo de movilidad por el partido internacional, la estación Tasqueña solo permite el ingreso a personas que acrediten su asistencia al estadio mediante su boleto. También se permite el acceso a vecinos de la zona que presenten el código QR correspondiente.

Alternativas en Tasqueña por restricciones en el Estadio Ciudad de México

En estos momentos, encontrar soluciones es importante, de acuerdo a lo que se vive en el lugar varios usuarios optaron por abordar camiones y microbuses con dirección a Periférico, Avenida del Imán y otros puntos del sur de la Ciudad de México.

¿Cómo opera el Tren Ligero durante el partido Colombia vs. Uzbekistán?

De acuerdo con el aviso del Servicio de Transportes Eléctricos, la estación Tasqueña mantiene el acceso exclusivo para personas con boleto de asistencia al estadio.

En tanto, las estaciones Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Xotepingo y Textitlán continúan operando con servicio ordinario. Por su parte, El Vergel y Huipulco permanecen cerradas mientras se desarrolla el operativo de seguridad y movilidad en torno al encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

