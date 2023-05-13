Youtuber Trevor Jacob reconoció que estrelló un avión para ganar seguidores

Trevor Jacob, piloto y youtuber de 29 años que estrelló un avión a propósito para ganar más seguidores podría recibir una ejemplar condena por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, luego de que se declaró culpable de obstruir la investigación al limpiar la zona del choque.

Fue en diciembre de 2021, cuando el Trevor Jacob, publicó un video en su cuenta oficial de YouTube, en el que se puede ver un supuesto accidente aéreo por una falla en el avión, grabación que logró acumular casi 3 millones de visitas; sin embargo, debido a su éxito la justicia de EU comenzó a indagar el accidente.

Las investigaciones se encontraron a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte del país norteamericano, organismo responsable de preservar los restos del accidente. Posteriormente, el piloto y paracaidista aceptó declararse culpable del delito de destrucción y ocultación de pruebas con la intención de obstruir una investigación federal.

VIDEO: Así fue el momento en que Trevor Jacob estrelló un avión

El video de Trevor Jacob salió a la luz en noviembre de 2021, cuando despegó de un aeropuerto de Santa Bárbara, en California, en un avión con cámaras instaladas, además, de paracaídas y un palo de selfie. Actividad que pareció muy sospechosa para sus seguidores, pues 30 minutos más tarde se estrelló en el bosque nacional de Los Padres.

Las sospechas despertaron aún más la curiosidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de que el youtuber fuera a pie hasta el lugar y recuperará las imágenes.

"No tenía intención de llegar a su destino, sino que planeaba arrojarse del avión durante el vuelo para grabarse a sí mismo lanzándose en paracaídas, mientras su aeronave descendía y se estrellaba", declaró la Fiscalía del Distrito Central de California.

¿Cuál sería la condena que podría recibir Trevor Jacob?

El youtuber de 29 años podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión, aunado a una multa de millones de dólares por no solo obstruir una investigación federal, sino dañar la reserva del Bosque Nacional Los Padres, ubicado en California.

Se espera que Jacob se presente ante el tribunal en las próximas semanas para determinar su situación jurídica, ya que la única sanción oficial que ha recibido es el retiro de su licencia de piloto, sanción emitida en 2021.