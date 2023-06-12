Tropas de Ucrania recuperan aldeas invadidas por Rusia: VIDEO

Las tropas de Ucrania el lunes (12 de junio) recuperaron una cuarta aldea en un grupo de asentamientos en el sureste, un día después de informar los primeros pequeños avances de una contraofensiva contra las fuerzas de Rusia.

Izan bandera de Ucrania

Los soldados izaron la bandera ucraniana en Storozheve, en la región de Donetsk, en imágenes de video publicadas en línea y el ministro de Defensa agradeció a la 35 Brigada Separada de Infantería de Marina por recuperar el control de la aldea.

UA defenders have raised 🇺🇦 flag in liberated vil. of Storozheve, #Donetsk Obl., #Zaporizhzhia front. A number of other villages on this direction, including the strategic #Novodarivka vil., were liberated as well. The Ukrainian military is advancing. #counteroffensive continues pic.twitter.com/tX0e5TFmUM — Ukrainian World Congress 🇺🇦 (@UWCongress) June 12, 2023

Storozhove nuevamente bajo la bandera de Ucrania

Gracias a una contraofensiva, los marinos de Odesa liberaron el pueblo, que estaba ocupado desde marzo del año pasado. Como resultado de la limpieza del pueblo, los soldados ucranianos mataron a cincuenta rusos y tomaron cuatro prisioneros.

Avance de tropas de Ucrania

El día anterior, la bandera de Ucrania ondeó sobre Blahodatne, Makarivka y Neskuchne. Las unidades ucranianas también están avanzando en el sector de Bakhmut. Las batallas clave por Berkhivka y Klishchiyivka continúan. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también han logrado éxitos localizados en la parte occidental de la región de Zaporizhzhia.

Rusia envía reservas a Ucrania, incluidos grupos de prisioneros

El Estado Mayor anuncia oficialmente la captura de algunas posiciones enemigas en el sector Avdiivka. En respuesta, los rusos están trasladando reservas al este de Ucrania, incluidos grupos de prisioneros. Ahora los rusos atacan menos y pasan a la defensa activa. La iniciativa ahora está del lado de los defensores ucranianos.

Operativo de Ucrania en estricto silencio

Ucrania ha impuesto un estricto silencio operativo para evitar comprometer una operación que espera recuperará franjas de tierra en el este y el sur y amenazará el puente terrestre que Rusia utiliza para abastecer la península de Crimea ocupada.

Rusia califica la contraofensiva de fracaso

Rusia, que dijo la semana pasada que la contraofensiva había comenzado, la ha descrito como un fracaso hasta el momento, publicando imágenes de tanques y vehículos de combate estadounidenses y alemanes destruidos.

Ucrania dijo el domingo que sus fuerzas habían liberado tres aldeas, Blahodatne, Neskuchne y Makarivka, que se encuentran en el borde de la región de Donetsk, junto a la región de Zaporizhzhia. Storozheve está junto a Blahodatne.

Algunos destacados blogueros militares rusos dijeron que la lucha por Makarivka todavía estaba en marcha, pero confirmaron que las fuerzas ucranianas habían tomado Blahodatne y Neskuchne.

Rusia ha construido fortificaciones en expansión para defenderse de un ataque de las tropas ucranianas entrenadas y equipadas por Occidente.

El estado mayor general de las fuerzas armadas de Ucrania dijo en su actualización periódica de combates que se produjeron 25 batallas en las 24 horas anteriores cerca de Bakhmut, Avdiivka y Maryinka en la región de Donetsk, y cerca de Bilohorivka en la región de Luhansk.

Ambas partes han dicho que sus fuerzas se han infligido grandes pérdidas durante la última semana.