Incendio consume taller de vehículos eléctricos chinos en colonia Doctores | Mientras Dormía

Un incendio consumió un taller donde reparan vehículos electrónicos chinos, ubicado en las calles de la avenida Vertiz, en la colonia Doctores, en la CDMX; vecinos de la zona se alertaron al escuchar las alarmas

“Me dijeron que nos bajáramos rápido porque estaba saliendo mucho humo de ahí, por eso nos salimos rápido (...) Yo iba a cenar a penas”, explicó la señora Irma González, vecina afectada.

Incendio en taller provoca gas tóxico debido a baterías de litio

Las llamas consumieron rápidamente las baterías de litio, lo que generó una densa de humo tóxico, por lo que los vecinos pidieron apoyo a elementos de bomberos de la capital del país.

Con máscaras especiales, los bomberos entraron al lugar para poder controlar el incendio que acabó con bicicletas, scooters y triciclos.

No huno reporte de personas heridas, por su parte, las autoridades investigan la causa por la que se originó el incendio.

#MientrasDormía | Taller de vehículos eléctricos es consumido por las llamas 🔥



¡Con todo y disparos! Hombre comienza pelea en bar de la Cuauhtémoc

En otro punto de la Ciudad de México, un hombre provocó pánico al desatar una pelea adentró de un bar, ubicado en las calles de la alcaldia Cuauhtémoc.

Los primeros reportes indican que un sujeto de 50 años de edad se encontraba tomando bebidas alcohólicas, cuando se hizo de palabras con otro sujeto, comenzando una riña.

Para amedrentarlo, uno de los implicados sacó una pistola y disparo al techo del establecimiento.

Al llegar los elementos de la policía capitalina, logrando detener al responsable, además de asegurarle el arma de fuego; el sujeto fue trasladado al Ministerio Público por el probable delito de portación y uso indebido del arma de fuego.

¿Qué hacer en caso de un incendio en la CDMX?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.