¡Mete el freno! Trump anuncia retiro de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland
Donald Trump anunció el retiro temporal de la Guardia Nacional en tres ciudades clave, tras enfrentar obstáculos legales, pero advirtió que el despliegue federal podría regresar con mayor fuerza si aumenta la criminalidad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno retirará, por ahora, a la Guardia Nacional de Chicago, Los Angeles y Portland, luego de que el plan enfrentara bloqueos legales que impidieron su ejecución plena.
El mandatario sostuvo que la decisión es temporal y aseguró que la presencia federal ayudó a reducir los índices delictivos en estas ciudades gobernadas por demócratas, aunque reconoció que, en algunos casos, los efectivos nunca llegaron a patrullar las calles debido a litigios en curso.
Además, Trump lanzó una advertencia directa: si la criminalidad vuelve a repuntar, su administración intervendrá nuevamente, con una estrategia distinta y, según sus palabras, “mucho más fuerte”.
