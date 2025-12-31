¡Mete el freno! Trump anuncia retiro de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno retirará, por ahora, a la Guardia Nacional de Chicago, Los Angeles y Portland, luego de que el plan enfrentara bloqueos legales que impidieron su ejecución plena.

El mandatario sostuvo que la decisión es temporal y aseguró que la presencia federal ayudó a reducir los índices delictivos en estas ciudades gobernadas por demócratas, aunque reconoció que, en algunos casos, los efectivos nunca llegaron a patrullar las calles debido a litigios en curso.

Además, Trump lanzó una advertencia directa: si la criminalidad vuelve a repuntar, su administración intervendrá nuevamente, con una estrategia distinta y, según sus palabras, “mucho más fuerte”.

