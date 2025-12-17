Donald Trump aseguró que Estados Unidos impondrá un bloqueo total a todas las petroleras autorizadas que entren y salgan de Venezuela.

En su mensaje, publicado a través de su perfil en Truth Social , el mandatario afirmó que el régimen de Nicolás Maduro utiliza el petróleo del país para financiar actividades ilícitas, entre ellas narcotráfico, trata de personas y terrorismo.

Trump también sostuvo que el petróleo, las tierras y otros activos venezolanos “robados” deben ser devueltos a Estados Unidos, sin ofrecer detalles sobre el mecanismo legal para llevar a cabo esa medida.

Trump ordenó bloqueo petrolero total contra Venezuela

Trump acusó al régimen de Maduro de terrorismo y narcotráfico

En el mismo mensaje, Trump calificó al gobierno de Nicolás Maduro como un “régimen ilegítimo” y afirmó que lo designó como una organización terrorista extranjera.

El exmandatario señaló que, por estas razones, Estados Unidos no permitirá que un “régimen hostil” se apodere de recursos energéticos ni de otros activos que, según su versión, pertenecen a su país.

Las declaraciones no incluyeron referencias a resoluciones oficiales recientes ni a decisiones formales del gobierno estadounidense en funciones.

Trump habló sobre migración y seguridad nacional

El mandatario también se refirió a la migración, al asegurar que personas enviadas a Estados Unidos por el régimen venezolano durante la administración de Joe Biden están siendo devueltas a Venezuela de manera acelerada.

Trump afirmó que su gobierno no permitirá que criminales, terroristas o actores hostiles amenacen la seguridad nacional ni los intereses económicos de Estados Unidos.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

Durante 2025, la relación entre Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada por una política de máxima presión por parte del gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, con el sector petrolero como eje central del conflicto.

Desde el inicio del año, la administración Trump endureció el discurso contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que reiteradamente calificó como un régimen ilegítimo y vinculado con el crimen organizado, el narcotráfico y el financiamiento de actividades ilícitas.

En ese contexto, Washington mantuvo y amplió restricciones sobre la industria energética venezolana, bajo el argumento de impedir que los ingresos petroleros fueran utilizados para sostener al gobierno de Maduro y a estructuras criminales, según lo ha expresado el propio presidente estadounidense.

🚨 @POTUS: We just, over the last few minutes, shot out a drug-carrying boat... and there's more where that came from... These came out of Venezuela. pic.twitter.com/JlurCZWBpG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 2, 2025

A lo largo de 2025, Trump también vinculó la política hacia Venezuela con temas de seguridad nacional y migración, al acusar al régimen venezolano de permitir o facilitar el envío de personas con antecedentes criminales hacia Estados Unidos, una narrativa que ha reforzado para justificar medidas más severas.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha detallado el alcance operativo ni los mecanismos legales del bloqueo anunciado, pero el mensaje de Trump dejó claro que su administración buscará cerrar cualquier vía de exportación petrolera que beneficie al régimen de Nicolás Maduro.