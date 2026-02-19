Por parranderos: Detienen a dos funcionarios de cárcel en Guatemala por dejar pasar mariachis para fiestas

Quienes fueran director y alcaide de una prisión en Guatemala quedaron detenidos y vinculados a proceso después de permitir que ingresaran personas ajenas para realizar al menos dos fiestas para el conocido líder de una pandilla que estaba preso en la cárcel.

Se trata de Fausto Neftalí C. y Warnes Edgardo H., exalcaide (excustodio) y exdirector de la cárcel Fraijanes 2, un centro penal de máxima seguridad.

Los privilegios de Aldo Dupié: Fiestas en máxima seguridad en 2024 y 2025

Las investigaciones de la Fiscalía contra Extorsiones indican que el 18 de febrero de 2024 y el 17 de febrero de 2025, ambos funcionarios permitieron el ingreso de alimentos, grupos de mariachis, visitantes en horarios no permitidos y otros privilegios al centro penitenciario para realizar al menos dos fiestas para el interno Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, y otros miembros de la pandilla conocida como Barrio 18.

Ambos imputados habían sido detenidos el 6 de febrero de 2026 por estos delitos, pero hasta el 18 de febrero fueron vinculados a proceso.

El juez que lleva el caso fijó un plazo de 3 meses para que la fiscalía amplíe la investigación. Además, programó la audiencia de apertura a juicio para el 2 de junio de 2026 a las 10:00 horas.

¿Quién es Aldo Dupié? El líder de Barrio 18 que controlaba su celda como hotel

Aldo Dupié Ochoa Mejía, conocido como “El Lobo”, purga una condena de 80 años de prisión y se le relaciona con la ola de violencia que dejó al menos a 10 policías muertos en Guatemala a inicios de este 2026 y que llevó a decretar un estado de sitio.

El sujeto solicitaba aire acondicionado, una cama más grande y el libre acceso de comida con servicio a domicilio en plena prisión. No obstante, Marco Villeda, ministro de Gobernación guatemalteco, rechazó dichas peticiones.

El sujeto lleva casi 20 años en prisión por homicidio, pero medios locales señalan que debido a las extorsiones que lidera tras las rejas, puede hacerse de recursos que rondan hasta los 10 mil dólares semanales.